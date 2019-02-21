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HBL／女8強三強鼎立　淡商、北一、苗商互咬

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▲▼ HBL淡水商工 。（圖／記者洪偵源攝）

▲淡商晉級4強之路充滿嚴苛考驗。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL女甲級8強賽結束21日賽程，衛冕軍普門高中以及永仁高中、南山高中，仍呈現三強鼎立局面，皆拿下4連勝，背水一戰的淡水商工，以2勝2敗戰績排行榜排在三強之後，但地位坐得並不安穩。

普門、永仁與南山實力明顯高出其他8強隊伍，且這3隊不但是奪冠熱門，也不會在前3天的8強賽彼此碰頭，因此一路連勝，23日普門才會與永仁率先交手，勢必有一隊要中止連敗。

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普門21日以77比59輕取東泰高中，永仁88比60大勝苗栗高商，南山86比73擊退北一女中，3隊目前都是4勝0敗，淡商72比60勝滬江高中，2勝2敗暫時於8強戰績榜上名列第四。

位居第五的是1勝3敗的苗商，與北一女同戰績，滬江與東泰都是0勝4敗在排行榜墊底，也幾乎算是退出4強的競爭行列。

淡商雖然居第四，不過最後3場比賽對手是南山、永仁與普門，必須至少要擊敗其中1隊，才有討論晉級的空間，反觀1勝3敗的苗商，有不小的機會翻盤，且她們目前這一勝就來自淡商。

苗商之後要面對的是東泰、滬江以及北一女，而小綠綠23日要先面對滬江，接著是東泰、苗商，也有不小的機率翻盤，不過滬江雖然勝場未開張，且又傷了雙塔，但仍有不少身材條件出色的球員，並不是容易拿下的球隊。

▲▼ HBL女子八強戰績排名。（圖／翻攝自官網）

▲（圖／翻攝自HBL官網）

關鍵字： HBL淡水商工普門高中永仁高中南山高中
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