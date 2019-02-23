HBL／永仁擒普門奪5連勝　與南山同闖4強

▲永仁晉級4強。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL女子組8強賽呈現三強鼎立，三強中的永仁高中與普門高中終於碰頭，皆為4連勝的兩隊，贏家就確定晉級4強，結果由永仁以72比68率先拿到晉級門票。

永仁與衛冕軍普門還有南山，是本屆奪冠熱門，戰力也與其他5隊有明顯差距，打到22日休兵日止，3隊都是4勝0敗，等於4強門票只剩1張給其他球隊爭。

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不過23日兩強交手，就有一隊要中止連勝，雙方第三節一度48比48平手，第四節由永仁率先拉開些微差距，繼去年預賽交手後，本屆第二度擊敗衛冕軍。

上屆永仁4強止步，教頭時超傑認為球員認為晉級過程太順利，這一場比賽激烈，對手能用的戰術與佈陣都用上，洪萱珈（31分、5籃板）表現很出色，讓永仁很難對付。

「現在遇上任何一隊都不能大意，這就是HBL好看的地方，我們針對普門做佈局，普門也針對我們做演練，因為誰贏誰晉級，是一場好比賽。」時超傑認為，這也讓球員有準備，晉級沒有想像中容易。

時超傑提到，此戰林佳蓉上半場沒發揮，下半場吳瑋茹又5犯，但是其他球員也沒有受影響，仍發揮應有的水準，並說吳瑋茹犯規太衝動，會再做調整，畢竟她是少數能策應控球的中鋒。

南山23日76比65擊敗淡水商工，與永仁同樣以5連勝晉級4強，落敗的普門，就算之後都輸球，仍有對戰優勢，局面仍圍繞在苗商、北一女、淡商與滬江互咬最後一席4強的態勢。