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HBL／廖怡婷、陳映慈撐起鐵三角缺口　苗商搶關鍵第2勝

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▲▼ HBL苗商東泰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲廖怡婷。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

雖然折損「鐵三角」之一的李佩玲，但廖怡婷與陳映慈硬是撐起同伴不在的缺口，分別在得分與籃板上有強勢表現，幫助苗栗高商92比88擋下東泰高中，目前拿到2勝3敗，只要再搶1勝，仍有晉級4強的機會。

由於普門高中、永仁高中以及南山高中，不但晉級機會超高，又擁有對戰優勢，4強門票幾乎被預定走3張，最後一張門票變成苗商與淡水商工、滬江高中以及北一女中四搶一的局面。

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苗商老教頭吳喜松評估，8強賽最後一場與北一女的交手，會是最關鍵的一戰，偏偏球隊「鐵三角」之一的李佩玲撞傷膝蓋，之後比賽不會再上場，為苗商的征途增添了不確定因素。

少了防守能力出色的李佩玲，加上已經4連敗的東泰，在沒有退路的情況下，整場緊咬苗商不放，尤其林詩憶雖身高不高，但憑藉刁鑽的切入，全場攻下25分，讓苗商相當頭痛。

第三節苗商與東泰4次戰成平手，8次互換領先，苗商以4分落後進入第四節，不過在謝偉平與林琇蓉接力砍進三分球後，稍微拉開差距。

東泰終場前2分鐘楊淑琄砍進三分球，苗商被追到90比88，不過之後球權都控在苗商手上，沒再給東泰反撲機會，拿下關鍵的第2勝。

廖怡婷30分、7籃板、9助攻、4抄截，陳映慈18分、22籃板，黃妤婷拿下16分，謝偉平進帳11分。

▲▼ HBL苗商東泰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳映慈。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL苗栗高商
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