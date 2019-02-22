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亞瑞納多被看好下個簽3億合約　不怕市場寒冬想拚大約

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▲▼亞瑞納多。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）身價上看3億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

儘管大聯盟近年自由市場寒冬，但並不影響洛磯看板球星亞瑞納多（Nolan Arenado）投入市場拚大約的意願，他表示：「我一點都不怕，市場寒冬對我沒有影響，我想自由市場就是一個你可以去爭取你想要的地方。」

「在大聯盟打拼了這麼久的時間，你得到了這個機會，我不知道未來究竟會如何，我也無法現在跟你們說，但肯定你可以爭取你所想要的東西。」亞瑞納多說。

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今年2月初洛磯球團避免薪資仲裁，與亞瑞納多談定1年2600萬美元合約協議，締造薪資仲裁球員年薪最高紀錄，這位攻守俱佳的洛磯強打也被看好是下一個身價上看3億美元的超級球星。

近年自由市場寒冬，因此馬查多（Manny Machado）跟教士簽下的10年3億美元破自由市場紀錄的合約，將對未來投入市場的球星有著一定程度的影響。若馬查多值得3億美元，那麼亞瑞納多也絕對至少值得2億身價。

▲▼馬查多。（圖／截至教士推特）

▲馬查多與教士簽約，破自由市場合約紀錄。（圖／截至教士推特）

洛磯球團目前計劃與亞瑞納多談延長合約，在本月初球團已經初步向他表達續約意願，預計未來雙方將會有更多交流，老闆蒙佛特（Dick Monfort）對此抱持樂觀態度，期待談定一個雙方都可以接受的價碼。

亞瑞納多將於今年4月中旬過28歲生日，他不僅有著大聯盟頂尖的強打實力，過去6年更是橫掃國聯三壘手金手套，重要的是，近4年來在國聯MVP票選都排在前10名，而過去4年名次逐年進步，從第8名成長到第3名。

亞瑞納多曾於2015年、2016年連莊國聯全壘打王和打點王，近4個球季，平均打擊三圍.297/.358/.573，平均每季轟出40支全壘打、繳出126分打點，即便洛磯主場屬於打者球場，打擊數據受到加成，但仍是非常驚人的表現。

▲洛磯三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞瑞納多取得國聯三壘金手套6連霸。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 亞瑞納多洛磯
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