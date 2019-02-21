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全台唯一IAAF銀標籤認證　萬金石馬拉松317開跑

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▲萬金石馬拉松。（圖／體育署提供）

▲萬金石馬拉松317開跑。（圖／體育署提供）

體育中心／綜合報導

新北市萬金石馬拉松為我國目前唯一獲國際田徑總會(IAAF)銀標籤認證的路跑賽事，也是體育署力推之臺灣品牌國際賽事，將在3月17日上午6時於新北市萬里區翡翠灣熱情開跑。

「新北市萬金石馬拉松」自104年獲國際田徑總會(IAAF)認證以來，為我國目前唯一獲該會認證之路跑賽事，107年更升格為銀標籤，並入選體育署精選12項國際賽事之一，證明本賽事已廣受國內外肯定；另在中央相關部會、新北市政府與民間團體共同合作及挹注資源下，每年吸引逾萬名國內外跑者參與，並透過電視及網路媒體轉播至國內外，對行銷臺灣及帶動當地經濟發展有極大助益。

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今年體育署與新北市政府合作，輔導本賽事成為臺灣品牌國際賽事，提高國際菁英選手邀請等級、加強醫護站數及規劃4小時全程電視直播，並發展賽事周邊文創，讓萬金石馬拉松不僅是一項馬拉松盛會，同時結合在地觀光、藝術及文創等，為萬里、金山、石門等地區帶來可觀的賽事經濟產值。

在本屆參賽選手方面，賽事共同主辦單位新北市政府與中華民國田徑協會積極邀請來自蒲隆地、厄利垂亞、西班牙、衣索比亞、芬蘭、英國、德國、義大利、日本、肯亞、韓國、賴索托等國，世界排名前300名共計20名國際男女菁英選手參賽；另配合新南向政策，連續兩年邀請澳洲、新加坡、泰國、印度、馬來西亞、越南、斯里蘭卡等7個新南向國家，共計11名優秀選手參賽。

我國好手如周庭印、何盡平、蔣介文等人無不全力備戰，讓本賽事成為國際長跑界矚目的焦點，並讓國際選手親身體驗臺灣最美的賽道、最美的風景。

體育署表示，萬金石馬拉松已成為臺灣路跑標竿賽事之一，未來將持續協助新北市政府及中華民國田徑協會朝國際田徑總會更高等級認證邁進。另外藉宣傳行銷、觀光等資源的投入，打造本賽事為臺灣專屬的品牌國際賽事，行銷臺灣意象，並帶動當地運動觀光風氣，將美麗的北海岸風光推銷至世界各地。

關鍵字： 萬金石馬拉松
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