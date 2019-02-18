指責哈波索求4億阻礙議約　大聯盟主席為資方發聲

▲大聯盟春訓開跑，哈波至今卻還未簽約。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近兩年自由市場遭遇「寒冬」，至今春訓已經展開，自由球星哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）仍未簽約，聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）也被問到相關問題，他表示，一旦春訓開始，自由市場將會有所動作，而哈波陣營當初所要求的4億美元天價，對他合約討論造成阻礙。

許多球員對於哈波、馬查多至今還未簽約感到不解，曼弗瑞德身為大聯盟主席，除了推動大聯盟、增加營收之外，關注聯盟的整體營運也是職責的一環，他無法只顧及選手的權益，同時也必須站在資方球團老闆的立場思考，因此看到他指責哈波陣營並不令人意外。

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另外，太空人球星韋蘭德（Justin Verlander）和國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）則把矛頭指向那些毫無競爭力的球隊，認為球員身價被這些「毒瘤球隊」影響。曼弗瑞德對此表示，「我不贊同這些觀點。我認為團隊薪資不是唯一拿來橫量球隊努力程度或是成功的標準。」

即便曼弗瑞德否認這樣的觀點，但去年球季紅襪團隊薪資高居大聯盟第一，最終順利奪下世界大賽冠軍，某種層面證明團隊薪資多寡和競爭力確實有相關性。儘管過去也曾出現過小市場球隊奪冠的例子，但案例仍是佔少數。

勞資雙方爭議持續延燒，如果情況繼續下去，未來可能引發罷工。對於勞資爭議滿天飛，曼弗瑞德也感到很困擾，他表示，「現在唯一的解決辦法就是比賽，將所有人的目光擺在球賽內容上面。」大聯盟春訓熱身賽將於台灣時間2月22日開打，由水手出戰運動家。

▲2018世界大賽冠軍紅襪隊。（圖／達志影像／美聯社）



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