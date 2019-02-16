SBL明星賽／陳堅恩無緣衛冕　梅奧射下三分球大賽冠軍

▲梅奧拿下三分球大賽冠軍，由桃園市體育局局長莊佳佳頒獎。（圖／記者季相儒攝）



記者洪偵源／桃園報導

第16季SBL明星賽三分球大賽，達欣洋將梅奧第一輪以高分晉級，並在第二輪最後一個投籃點超越原本領先的王子綱，拿下本屆三分球大賽冠軍，並獲得1萬元獎金。

三分球大賽5個投籃點，每點5顆球，投進1球算1分，money ball進拿2分，共有5顆，參賽球員可自行決定放置點，取分書最高前4名晉級。

台啤王子綱在弧頂雖只投進1顆，不過進入45度角位置後，把握money ball位置，拿到19分擠下第一位出場的拿17分的金酒林柏偉暫列第一。

富邦林書緯憑藉較快的出手速度，還剩兩個投籃點就已經拿到12分，但之後準度稍微下降，拿到19分，但有充裕時間進行Logo shot，但以些微之差錯過，與王子綱並列第一

▲林書緯。（圖／記者季相儒攝）



達欣洋將梅奧無疑是本屆三分球大賽名氣最響亮的參賽者，一出手讓觀眾驚呼連連，來到弧頂位置已經拿到16分，雖在最後一個位置連續落空，但掌握住money ball機會，以20分竄上第一名。

上屆冠軍璞園陳堅恩排在最後一個出場，結果只拿到14分遭到淘汰，由林柏偉、台銀李其恩與達欣張皓鈞同為17分，比較money ball投進數也相同，再比較剩餘秒數由張皓鈞與梅奧、王子綱與林書緯晉級。

▲陳堅恩。（圖／記者季相儒攝）



張皓鈞因排名第四，隨即又在第二輪率先出場，只拿到8分，接著林書緯拿到12分，又以些微之差在Logo shot落空，王子綱又以14分擠下林書緯。

最後出場的梅奧，維持穩定手感，弧頂就拿到11分，雖然在最後一個投籃點連續落空2球，但在最後的投籃點成功超越王子綱，以16分拿下三分球大賽冠軍。

▲王子綱。（圖／記者季相儒攝）