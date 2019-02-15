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SBL明星賽／三分球大賽打頭陣　黑白武士16日決戰桃園

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▲SBL第16季超級明星對抗賽，SBL明星賽選秀直播。（圖／記者杜奕君攝）

▲黑白武士隊長黃泓瀚、蔣淯安。（圖／記者杜奕君攝）

記者洪偵源／綜合報導

第16季SBL明星賽將於16日於桃園市立體育館點燃戰火，黑武士、白武士之間的對決，因為雙方隊長選人時的操作，也締造一場天龍鬥地虎的戲碼。

本屆明星賽分隊採取選秀制，由人氣王黃泓瀚與蔣淯安分別擔任黑、白武士隊隊長，黃泓翰選進各隊鋒線人才，後衛出身的蔣淯安也選了一票後場球員，平均身高呈現極端對比讓兩人被虧爆。

黑白武士對抗賽開始前，從下午1點起，就開始有精彩活動，1點30分先進行球星簽名會， 預定2點15分開始三分球大賽，3點25分開始灌籃大賽，對抗賽從下午5點開打。

三分球大賽璞園陳堅恩將尋求連霸，而本季最大咖洋將梅奧，也是參賽選手，他在NBA有過單季4成的三分球命中率，也是這一季例行賽的吸票機。

▲▼第16季SBL明星賽名單。（圖／臻鴻行銷提供）

▲三分球大賽參賽名單。（圖／臻鴻行銷）

璞園另一名射手簡偉儒也是參賽者，陳堅恩如果能夠完成衛冕，會是史上繼李學林與于煥亞後，第三位在三分球大賽完成連霸的球員。

灌籃大賽本季採用土洋搭配，各隊派出一名本土球員與洋將，富邦米歇爾與蕭順議，兩人不論身材、彈跳性都相當有優勢，就看屆時能擦出什麼火花。

而在黑白武士對抗賽，除了球員陣容都是人氣之選，教練團也夠豪華，白武士由周俊三領軍，榮譽隊長是昔日樑三連線的搭當羅興樑，錢薇娟是黑武士隊長，教頭由金酒吳俊雄出任。

中場表演也單位也來頭不小，由中職人氣啦啦隊LamiGirls擔綱演出，吸睛程度不輸給SBL眾家球星。

▲▼第16季SBL明星賽名單。（圖／臻鴻行銷提供）

▲灌籃大賽名單。（圖／臻鴻行銷）

關鍵字： SBL明星賽SBL
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