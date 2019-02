恩比德場外救球　全民公敵女主角度過驚險一刻

▲恩比德這次救球跨過蕾吉娜金恩的頭頂。(圖/達志影像/美聯社)



記者洪偵源/綜合報導

恩比德(Joel Embiid)先前作客紐約與尼克的比賽中,第三節一次場外救球,最後倒在觀眾群裡,當時整個人跨過一個女性頭頂,對方感謝恩比德救了她一命,這位女性還是好萊塢女星蕾吉娜金恩。

蕾吉娜金恩以《藍色比爾街的沉默》入圍今年奧斯卡最佳女配角獎項,她曾演出威爾史密斯代表作《全民公敵》,扮演威爾史密斯的妻子,並將參與超級英雄影集《守護者》的演出。

當時比賽來到第三節,恩比德要救一顆出界的球,直朝蕾吉娜金恩的方向衝去,最後躍過她頭頂,撞到了播報員與球評,然後倒在觀眾身上。

難以想身高213公分、體重113公斤的恩比德,如果撞上蕾吉娜金恩是什麼情況,蕾吉娜金恩也在推特上發文說謝天謝地,恩比德的運動能力,避免了一場危機。

轉播單位重播這段過程時,播報員與球評也笑說,真是替蕾吉娜金恩捏把冷汗,恩比德賽後受訪時也說,救了蕾吉娜金恩一命是好事,但對撞到其他人感到抱歉。

Regina King’s life just flashed before her eyes pic.twitter.com/YPLAwjyR6E