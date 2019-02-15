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恩比德場外救球　全民公敵女主角度過驚險一刻

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▲▼ Joel Embiid 。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德這次救球跨過蕾吉娜金恩的頭頂。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

恩比德（Joel Embiid）先前作客紐約與尼克的比賽中，第三節一次場外救球，最後倒在觀眾群裡，當時整個人跨過一個女性頭頂，對方感謝恩比德救了她一命，這位女性還是好萊塢女星蕾吉娜金恩。

蕾吉娜金恩以《藍色比爾街的沉默》入圍今年奧斯卡最佳女配角獎項，她曾演出威爾史密斯代表作《全民公敵》，扮演威爾史密斯的妻子，並將參與超級英雄影集《守護者》的演出。

當時比賽來到第三節，恩比德要救一顆出界的球，直朝蕾吉娜金恩的方向衝去，最後躍過她頭頂，撞到了播報員與球評，然後倒在觀眾身上。

難以想身高213公分、體重113公斤的恩比德，如果撞上蕾吉娜金恩是什麼情況，蕾吉娜金恩也在推特上發文說謝天謝地，恩比德的運動能力，避免了一場危機。

轉播單位重播這段過程時，播報員與球評也笑說，真是替蕾吉娜金恩捏把冷汗，恩比德賽後受訪時也說，救了蕾吉娜金恩一命是好事，但對撞到其他人感到抱歉。

關鍵字： NBA76人奧斯卡金像獎
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