HBL／克服心魔　永仁爭冠最大敵人是自己

▲吳瑋茹（右）是永仁重要內線戰力。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

永仁高中本屆依然是問鼎HBL后座的熱門球隊，不論陣容與球員經驗，都相當出色，都是拜自家農場體系之賜，但屢屢在關鍵時刻嚐挫敗，心理素質也牽動著永仁能否再次叩關小巨蛋，甚至最後的決賽。

與其他擁有建教合作體系球隊不同之處在於，永仁是完全中學，國中與高中皆有設隊，並都由時超傑領軍的教練團統籌、訓練，球員大半都從國中部直升，一路從JHL打到HBL都有不少比賽經驗。

105學年度永仁就擁有6名高一球員，一路殺進HBL冠軍戰，最後敗給高三球員居多經驗較佳的普門，106學年度則在4強意外落敗，但當時球員如今已來到高三，也來到戰力成熟期。

永仁球員不見得身材高大，但都有不錯的身材對抗性與速度，預賽平均19.2次團隊助攻排名第一，50.2個籃板排名第二，與南山的50.4個相去不遠，平均一場可得73分，且強調防守做起的情況下，平均失分壓低在50分以下，預賽以5戰全勝晉級。

永仁並不是以三分球為傳統的球隊，這就取決球員的身材對抗性佳，禁區球員自然是過人之處，吳瑋茹、丁芷蓉、鄭慧慈、張雅琴，都是從國中起就擔任內線要角的人物，也是永仁攻城掠地的重要武器。

其實永仁過去6屆HBL，只有一次沒打進4強，球員來源穩定，沒有明顯斷層，競爭力都維持住，但就是在重要時刻輸掉最關鍵的比賽。

上屆無緣決賽，時超傑認為球員把晉級決賽看得太容易，結果遇到阻礙，控球的找不到隊友，打內線的等不到機會，拼命往外線跑又投不進，攻守完全失序，完全打不出永仁的球員，挫敗給球員一個教訓。

依永仁的戰力，有不小的機會晉級到4強，但能不能克服連兩屆在小巨蛋挫敗的心魔，可能牽動著她們奪冠的機會。