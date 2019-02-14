東奧足球未確認使用球門線科技　球員上限維持18人

▲球門線科技還未確定是否在東京奧運採用。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

FIFA（Fédération Internationale de Football Association，國際足球總會）日前公佈最新修訂的競賽規程，針對2020年東京奧運部份，還未決定是否採用球門線科技來輔助判決。

球門線科技在2012年由FIFA拍板定案，在各大國際賽事中引進這項輔助判決的技術，只要球越過球門那道白色的球門線，裁判手上配戴的電子儀器就會顯示為進球。

2014年巴西世界盃足球賽，首度採用球門線科技輔助判決，第一起判例是32強法國與宏都拉斯的比賽，當時本澤馬（Karim Mostafa Benzema）的進球，就是透過這項科技確認。

不過2016年里約奧運並沒有採用球門線科技，在這本內容打80多頁，會發放給各成員國足協的競賽手冊，沒有提到東京奧運是否採用，但FIFA仍會在協商後做出決定。

同時FIFA在奧運提出的一些規則修改，也沒有獲得IOC（International Olympic Committee，國際奧會）的允許。

例如將每隊徵召18名球員增加為20人，但因奧運運動員參賽有總量管制，這項提案沒獲允許，奧運比起世界盃賽程較為密集，18天58場比賽對球員的負擔非常重，不過在提交最終名單前的大名單從30人增加到50人。

另外FIFA希望奧運能比照世界盃的球賽門票分配制度，分給會員國協會定額的門票，也被IOC打回票，指出奧運賽事門票的統籌，都由各國奧會負責。