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費城人球探王金勇深度剖析12強奪冠關鍵：台灣打者真的進步了

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊以4比0擊敗日本奪冠，長期觀察基層的前兄弟球星、現任費城人球探王金勇從專業角度深入分析這次奪冠關鍵。他表示，國際球探普遍認為，台灣打者對各種球路的調適能力大幅提升。

王金勇表示，「比起中南美洲變化球被引誘追打機率更低。尤其對日本的投手，更能夠看出打者的任性和適應，而且辨別速球和變化球的能力提高了很多。」

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▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，中著西裝者為辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，中著西裝者為辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

王金勇與其它國家的球探交流，指出三大環境因素：

1.球隊的增加-讓更多球員參與高層級比賽受到更嚴苛的要求和競爭讓球員能力提升。

2.企業彼此之間的不服輸讓這個產業產生了向上努力的化學效應；投入更多努力、更多的時間及金錢，讓組織上上下下都有目標和資源朝著同一個目標前進。

3.球團願意網羅優質投手，讓中職打者可以有很好的被訓練和被滋養打擊能力，接著轉化成在國際賽很快可以適應不同的投手的球種及速球，感覺不會有絕望的念頭產生在球隊的氣氛之中。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

除了球隊改變經營態度之後對台灣打者的影響之外，球員本身也很重要。

1.有了不錯的收入更願意投資在自己身上；訓練師、身體訓練、科學數據的交互運用讓身體有了更好的發展。我們常用兩個英文字英文形容台灣球員「Twitchy」及「Rakes」，意思是看起來不高不壯但是打到球很遠也很有力，或許這也是近年球員在私下訓練後有了更很好的身體素質所致。

2.不再那麼畏懼不熟悉的投手，能夠有這樣的心理素質也就是環境所致。

3.相信教練團給的訊息也了解到情蒐數據的可靠性；情蒐有數據，又有「對的人」來解讀及傳述這些數據如何應用在球場上，球員會聽也信任這才是最重要的。

王金勇特別讚許中職的準備工作，「提早開始投入大量人力情蒐是最棒的事了，許多人在默默的為這次比賽做準備及付出，真的要給他們大大的掌聲和鼓勵。」

最後他強調，「日本隊永遠都是我們學習的棒球典範，也是我們台灣棒球的目標，一步一步的追，雖然很累但我們似乎有靠近了一些。目前的台灣球員對自己有自信、不再畏懼，保有這樣的心，面對強大的日本隊，我們是有機會一搏的！」這批台灣球員用好表現證明自己有站上國際舞台的實力。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊台灣棒球世界12強賽球探情蒐

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