運動雲

>

12強賽奪冠！陳傑憲榮膺MVP　美棒球名記者：他可以馬上打大聯盟

12強冠軍戰台灣隊以4比0完封擊敗日本，在關鍵時刻轟出致勝三分砲的陳傑憲功不可沒。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

世界12強棒球賽今晚（24日）畫下完美句點，台灣隊以4比0擊敗強敵地主國日本，勇奪冠軍！賽後「台灣隊長」陳傑憲激動落下英雄淚，他在整屆賽事中展現驚人打擊實力，以6成25的打擊率成為奪冠關鍵，更榮獲本屆MVP榮耀。美國知名棒球記者莫羅西（Jon Morosi）直呼，「陳傑憲可以馬上打大聯盟」。

今天的比賽，陳傑憲在首打席便擊出安打，為中華隊注入士氣。到了第5局，他更是在一、二壘有人的情況下敲出右外野3分全壘打，一舉拉開比數，為中華隊奪冠鋪平道路。全場比賽，陳傑憲再添1支安打，最終繳出3支安打的亮眼成績，完美收官。

回顧整屆賽事，陳傑憲24個打數敲出15支安打，不僅以6成25的驚人打擊率榮膺打擊王，更是中華隊的重要火力支柱。他的穩定表現不僅帶領球隊登上巔峰，也讓他贏得本屆賽事最有價值球員（MVP）的肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳傑憲曾於高中時期赴日就學，希望進軍日職，但當年未能如願。然而經過這次12強賽事，他的表現驚艷國際；美國知名棒球記者莫羅西（Jon Morosi）在今晚賽後直呼「陳傑憲可以馬上打大聯盟」，這無疑為他的職業生涯開啟了新的可能性。

從當年未能圓夢的少年，到今日率隊奪冠的英雄，陳傑憲用堅韌和實力證明自己，也讓台灣棒球在世界舞台上再次大放異彩。他的奮鬥故事，將激勵更多年輕球員向夢想邁進。


更多鏡週刊報導
【快訊】【12強賽】台灣奪冠太感動！4:0擊敗全日職日本隊　全員落下英雄淚
【12強賽】日本隊抗議台灣賽前更換先發投手　王牌林昱珉被換將原因曝
【12強賽】美國6比1擊敗委內瑞拉　勇奪本屆銅牌

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

大會開放奪冠噴香檳？台灣婉拒了　曾總：這裡是屬於日職場地

大會開放奪冠噴香檳？台灣婉拒了　曾總：這裡是屬於日職場地

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

日本隊無緣衛冕斷27連勝　井端監督：一切都是我的責任

日本隊無緣衛冕斷27連勝　井端監督：一切都是我的責任

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

熱門新聞

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣棒球史上首冠！4:0擊敗日本

2今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

3日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

4台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

5林昱珉刺青引日本關注！網友驚嘆：亞洲選手少見

最新新聞

1日媒又追問「換投風波」　曾總回應

2氣到戳裁判　火箭范弗利特慘遭驅逐

3郭俊麟冠軍收藏家！這次大爆哭

4賽前喊輸了改練投手！日本外野手「撤回宣言」

5陳傑憲MVP　美棒球名記者：他可以馬上打大聯盟

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

日媒3度追問「臨陣換先發」　曾豪駒：希望金牌戰更精彩

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

台灣6比9不敵日本　明日冠軍戰再戰！盼止對戰9連敗

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

吳君如全身是哏！喊許光漢「老公」超爽　謝盈萱再唱「謝謝儂」劉冠廷猛得罪人XD

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366