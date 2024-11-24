12強賽奪冠！陳傑憲榮膺MVP　美棒球名記者：他可以馬上打大聯盟

圖文／鏡週刊

世界12強棒球賽今晚（24日）畫下完美句點，台灣隊以4比0擊敗強敵地主國日本，勇奪冠軍！賽後「台灣隊長」陳傑憲激動落下英雄淚，他在整屆賽事中展現驚人打擊實力，以6成25的打擊率成為奪冠關鍵，更榮獲本屆MVP榮耀。美國知名棒球記者莫羅西（Jon Morosi）直呼，「陳傑憲可以馬上打大聯盟」。

今天的比賽，陳傑憲在首打席便擊出安打，為中華隊注入士氣。到了第5局，他更是在一、二壘有人的情況下敲出右外野3分全壘打，一舉拉開比數，為中華隊奪冠鋪平道路。全場比賽，陳傑憲再添1支安打，最終繳出3支安打的亮眼成績，完美收官。

回顧整屆賽事，陳傑憲24個打數敲出15支安打，不僅以6成25的驚人打擊率榮膺打擊王，更是中華隊的重要火力支柱。他的穩定表現不僅帶領球隊登上巔峰，也讓他贏得本屆賽事最有價值球員（MVP）的肯定。

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陳傑憲曾於高中時期赴日就學，希望進軍日職，但當年未能如願。然而經過這次12強賽事，他的表現驚艷國際；美國知名棒球記者莫羅西（Jon Morosi）在今晚賽後直呼「陳傑憲可以馬上打大聯盟」，這無疑為他的職業生涯開啟了新的可能性。

從當年未能圓夢的少年，到今日率隊奪冠的英雄，陳傑憲用堅韌和實力證明自己，也讓台灣棒球在世界舞台上再次大放異彩。他的奮鬥故事，將激勵更多年輕球員向夢想邁進。



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