HBL／松山8強首戰東山　後場指揮官對決

▲林勵。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

107學年度HBL男甲級8強賽，衛冕軍松山高中第一戰對手東山高中，除了黃萬隆與廖覎鋕的師徒對決，還有林勵與劉承彥的後場指揮官對決，另外松山在馬建豪缺席下，團隊戰力能否補上缺口面對東山的挑戰。

廖覎鋕近幾年將東山打造進攻勁旅，但防守也不含糊，平均失分壓在60分以下，進攻雖然相當具威脅性，但多半是靠著一名砍將，帶領眾人在比賽中突圍，從過去的邱子軒、白曜誠到現在的劉承彥都是如此。

劉承彥也繼承學長拚勁十足、進攻破壞力驚人的特點，只次能否向前兩位學長一樣，在8強頂住8天7戰的體能考驗，不但要帶領隊友前進，也必須獲得更多隊友的火力支援。

松山上屆在不被看好的情況下完成衛冕，培養多時的幾名球員，也都到戰力收割期，特別是以林勵與馬建豪的「馬勵兄弟」組合，是強調防守與團隊戰力的核心角色。

林勵一直是黃萬隆培養的控衛人選，雖是後場指揮官，但他仍有得分後衛的習慣在，關鍵時刻與馬建豪輪流出手，雖然他適應得不如預期，但黃萬隆也安排了分擔控球工作的人選。

林勵每場平均替松山攻下11分、2.9次助攻，並有3次抄截，今年在沒有林正的情況下，仰賴更多的團隊合作製造機會，以及松山的防守本色。

值得注意的是，這場8強首場對決，松山是在沒有馬建豪的情況下出戰，馬建豪受邀前往夏洛特參加NBA無疆界籃球營，19日的班機回台灣，篤定缺席第一場比賽。

此戰除了看黃萬隆與廖覎鋕師徒過招外，就看兩名球隊倚重的後場大將，能起多少帶頭作用，攻破對方的防線。

▲劉承彥。（圖／資料照）