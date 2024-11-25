世界12強棒球賽台灣首奪冠！　韓媒：台灣棒球已脫胎換骨

▲世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣隊在世界12強棒球賽冠軍戰中以4比0完封日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並終結日本在國際賽事中的27連勝紀錄。這場在東京巨蛋舉行的經典對決，不僅讓台灣棒球再創高峰，也引發了國際媒體的熱烈討論。

首次進入冠軍戰的台灣隊面對衛冕冠軍日本，逆襲奪冠被形容為「爆冷奇蹟」。這場勝利不僅阻止了日本二連霸，也結束了其自2019年12強賽以來在國際賽事中的不敗紀錄。

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比賽中，台灣隊展現了強大的臨場應變能力和關鍵時刻的致命打擊。5局上，林家正擊出陽春全壘打為台灣隊先開紀錄，隨後陳晨威安打、林立保送，接著陳傑憲轟出3分砲，一舉拉開比分至4比0。台灣隊投手群則全場壓制日本打線，三任接替投手成功維持零失分，最終完封日本。

此次比賽的關鍵之一在於台灣隊臨時更換先發投手的策略。台灣隊在23日晚間對戰日本時，將原定先發王牌林昱珉換為左投陳柏清，以保留林昱珉在冠軍戰中登場。儘管此舉引發日媒批評為「缺乏運動家精神」，但世界棒壘球總會（WBSC）最終裁定合法，台灣隊僅需支付罰款。

冠軍戰中，林昱珉投出精彩表現，用69球投4局，僅被擊出1支安打，送出3次三振、2次保送，無失分，展現王牌實力，成為台灣隊奪冠的關鍵英雄。

比賽結束後，韓國媒體對台灣隊的表現讚譽有加。《體育世界》指出，台灣棒球實力與過去相比「明顯升級」，從曾經被認為遜於韓國，到如今在投打兩端表現穩定，甚至在每個決定性的時刻都有爆炸性的長打發揮關鍵作用，呼籲韓國應該更注意這個已經脫胎換骨的對手。

同時，部分韓媒對台灣隊臨時更換先發的策略表示爭議，但同時也承認，台灣這次勝利得來不易，過程中屢次遇上日本都吃下敗仗，靠著比較對戰優質率（TQB）才得以闖進決賽，在外界質疑下證明更換先發的策略是「神來一筆」。