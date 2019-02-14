對池江璃花子罹病失望　日奧運大臣失言道歉拒下台

▲櫻田義孝。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

日本游泳好手池江璃花子罹患白血病，日本國民都為這個18歲的未來泳后潛力股難過時，屢有爭議新聞的奧運官員櫻田義孝卻表示很失望，擔心奧運人氣銳減引發眾怒，甚至要求他下台，後來他也為自己失言風波道歉，但拒絕辭職下台。

櫻田義孝不是第一次失言，他是日本資安戰略大臣，也負責2020年東京奧運網路安全相關工作，結果資安作業全面電腦化的今日，他卻說自己沒使用過電腦，都是交代底下人去協助。

而在被提問到核電廠與攻擊程式相關問題，他回答説，USB從未被使用在公用系統上，2016年，櫻田義孝也講出二戰時期的慰安婦是職業妓女，被南韓強烈譴責，當時也為自己失言道歉。

這次櫻田義孝失言的最新力作，就是針對亞運6金女將池江璃花子生病一事表示，因為是日本受期待的選手，對此真的很失望，言論一出引起各界砲轟，在野黨也要求他辭職，並要首相安倍晉三撤除他相關職務。

後來出席眾議院預算委員會，櫻田義孝承認自己發言失當，「再度」收回自己的言論，並為此舉道歉，但不會辭職下台，安倍晉三也説，希望櫻田義孝能盡職屢行職責，沒有撤換他的意思。

69歲的櫻田義孝身居要職，卻常有不當發言，21歲的日本花式滑冰好手宇野昌磨面對同樣的問題，表示池江璃花子應該相當痛苦，自己對這種病一無所知，覺得沒有立場發表言論，格調高下立判。

▲池江璃花子。（圖／達志影像／美聯社）