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5企業組6隊參賽　射箭企聯譚雅婷有望亮相

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▲亞運射箭，反曲弓女團摘銀，譚雅婷。（圖／記者李毓康攝）

▲譚雅婷。（圖／記者李毓康攝）

記者洪偵源／綜合報導

去年雅加達-巨港亞運，中華隊射箭項目大放異彩，射箭協會理事長祝文宇也拋出催生企業聯賽的想法，目前也正緊鑼密鼓籌備中，有5家企業共襄盛舉，有6隊進行角逐。

國內在2014年曾籌備過企業聯賽事宜，但因故停擺，不過2016年里約奧運拿下女子團體銅牌，2017年台北世大運4銀、1銅，亞運2金、1銀、1銅締造隊史最佳，也讓企業聯賽的創立再度浮上檯面。

多次率領中華隊出征的名教頭倪大智指出，預定下週會再召開討論會議，預定在3到4月公佈投入的企業，以及聯賽的賽制內容，奧運女將譚雅婷也將會參加企業聯賽。

倪大智表示，能透過國際賽磨練水平的國手名額畢竟有限，選拔排名賽頂多4名選手能出去，國內有競爭力足夠的聯賽，才能有讓更多人進步的機會，也能建立人才庫，帶動國際競爭力。

「企業聯賽絕對幫助我們提升實力水平，畢竟現階段選手都得透過排名賽出征國際舞台。」同時倪大智也確定，屆時譚雅婷參賽的計畫。

屆時企業聯賽採5+1的隊伍形式，5支企業組隊，並共組1支青年隊，並規定18歲以下高中生參加，目的在於讓更多小將提前累積與成人選手對抗的經驗，避免選手呈現青黃不接的狀態。

▲亞運射箭，反曲弓女團摘銀，譚雅婷、雷千瑩、彭家楙。（圖／記者李毓康攝）

▲近兩年國際賽成績出色，也讓企業聯賽再度有了雛形。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 射箭企業聯賽譚雅婷
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