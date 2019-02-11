AD交易破局　魔術強森指鵜鶘沒誠意

▲魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

戴維斯（Anthony Davis）最終沒被交易，被認為和他情投意合的湖人，因感覺鵜鶘獅子大開口而放棄，湖人營運總裁魔術強森（Magic Johnson）也談到，鵜鶘在這次交易談判沒有拿出誠意。

湖人為此次交易，據傳用博爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、英格雷（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）、祖巴奇（Ivica Zubac）和卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope），以及2個首輪選秀權來換，不過傳出鵜鶘希望在選秀權上加碼讓湖人抽腿。

一般認為，鵜鶘沒有急著交易戴維斯的理由，等到今夏交易期啟動後，在伺機而動也不吃虧，若真的是獅子大開口也屬常態，有買家願意上鉤是好事，沒談成也沒多大影響，這一季打完再盤算都來得及。

魔術強森面對媒體詢問，直截了當表示，感受不到鵜鶘的誠意，他淡淡地說，沒把戴維斯交易過來，也不會改變湖人在這個球季的目標，就是要打進季後賽。

「就是這樣，我們想要得到一個偉大的球員，不要以為他們是小孩子，他們是專業人士，你知道、我知道，這就是聯盟的運作方式。」

至於被點名可能在交易籌碼中的球員，魔術強森指出，這就是職業生態，年輕球員可能受影響，有人會擔心自己可能被交易，有人不會，有人做好準備，有人覺得不安，生態就是如此，這一天（交易截止日）結束後，都得繼續向前看。

▲戴維斯。（圖／CFP）