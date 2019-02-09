人類最古老運動蒙羞　拳擊東京奧運前景不明

▲拳擊可能消失於東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

邁入2019年，拳擊這項人類最古老的運動，不是和其他項目一樣，磨拳擦掌迎接2020年東京奧運，反而是為了可能被屏除在外焦頭爛額，到底這項運動出了什麼問題？

AIBA（International Boxing Association，國際拳擊總會） 現任主席拉辛莫夫（Gafur Rakhimov ）被美國財政部列入罪犯名單，不得入境美國與有關屬地，同時美國帳戶也被凍結。

拉辛莫夫是烏茲別克富商，被指控與犯罪集團往來密切，甚至涉入毒品交易，在他接任AIBA臨時主席時，IOC（International Olympic Committee，國際奧會）對他的背景表達過「關切」。

後來拉辛莫夫當上正式主席，IOC多次警告，明示暗示此人不適任，最後直接祭出可能把拳擊踢出東京奧運的招式，還讓AIBA暫停所有東京奧運相關籌備工作，包括奧運資格賽的準備事項。

IOC給出的解釋是，拉辛莫夫無法向美方洗清疑慮，身為主席必須在世界各地參加相關活動，若因被拒絕入境，無法履行義務，希望AIBA能思考主席人選。

▲（圖／達志影像／美聯社）



不過就這麼一個人，能讓IOC如此大動作，其實早在拉辛莫夫上任前，AIBA近幾年就紛擾不斷，拳擊賽事也狀況連連，2013年就被影射收賄，收受亞塞拜然的獻金，換取奧運金牌。

3年後又再度爆出金錢糾紛，還有前主席吳經國離職前的人事紛擾，其實拉辛莫夫只是AIBA問題累積多時的引爆點，簡單來說，就是這次被IOC找到「施力點」進行究責。

除了財務管理不彰，裁判問題也讓IOC搖頭，雖然AIBA對有問題的裁判有相關罰則，但2016年里約奧運，判決爭議最多的就是拳擊，原本就是裁判主觀定勝負的比賽，讓人對其投下更多不信任票，短短兩年有36名裁判因涉嫌舞弊被停權。

風雨飄搖之際，世界四大職業拳擊組織之一的WBA表態，願意接手奧運相關工作，不過一切都要等IOC6月召開會議，做出最後決議，才能確定拳擊在奧運的存亡，角力的例子在前，沒人敢保證結果會是如何。

▲拉辛莫夫的名字被列入美國財政部犯罪名單中。（圖／翻攝自美國財政部官網）