生涯最絢爛時刻引退　靈長類最強女性東京奧運不缺席

▲吉田沙保里。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

日本角力傳奇名將，有「靈長類最強女性」之稱的吉田沙保里，上月初宣佈退役，為日本體壇投下一顆震撼彈，一般認為她會在東京奧運後才選擇退役，卻無預警宣佈這項消息，不過屆時奧運她肯定不會缺席，只是不會以選手身份登場。

吉田沙保里是2004年雅典奧運、2008年北京奧運以及2012年倫敦奧運女子自由式55公斤級金牌得主，2016年因為量級調整，轉戰53公斤級，在里約奧運一路殺進金牌戰，結果敗給美國選手馬洛莉絲（Helen Maroulis）而淚灑賽場。

原本吉田沙保里沒有退役打算，且有意願在自己國家舉辦的奧運出賽，甚至一度傳出，她會出任女子奧運隊教練，如果取得國手資格，還會選手兼教練，豈料3年過後，吉田沙保里改變想法，宣佈退役的消息。

1月8日消息一出，隔天立刻佔據各大報紙的頭版，並在10日舉行引退記者會，正式宣告自己結束33年的選手生涯，引退的原因是，希望把機會留給年輕一輩的選手，也想追求屬於女人的幸福。

由於消息一出，日本藝能界與政界，都向她招手，不過她已經否認從政的可能性，倒是活躍於各大綜藝節目，日前也才剛傑尼斯偶像團體主持的《嵐的大運動會》，東京奧運相關宣傳活動，都有她的身影。

日本運動大廠推動的舊衣回收，替日本隊製作環保隊服的活動，也是由吉田沙保里擔任活動大使，還有許多通告與活動邀約等著她點頭，一直到奧運開始，她的身影也不會缺席，只是非選手身份。

即便東京奧運她已37歲，但沒人敢質疑她的能力，雖然里約奧運挑戰生涯第4金失利，但擁有13面世錦賽金牌，奧運3金、1銀，以及4面亞運金牌，算是在選生生涯最絢爛的時刻引退。