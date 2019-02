官方影片刪掉AD鏡頭　鵜鶘：避免現場球迷狂噓

▲鵜鶘的官方影片已經沒有AD鏡頭。(圖/CFP)



記者洪偵源/綜合報導

就在戴維斯(Anthony Davis )高調尋求交易後,鵜鶘雖不急著交易,但已經開始做出切割,在官方開場影片刪除戴維斯的鏡頭,引發熱烈討論,球團也坦承,確實是刻意這麼做,避免球迷在現場噓聲四起造成尷尬。

鵜鶘雖沒急著交易戴維斯,但戴維斯此舉公開放話,經紀人甚至被聯盟罰款5萬美元,幾乎不太可能續留鵜鶘,之後官方的開場影片,率先做出切割,刪除戴維斯的鏡頭,營造出他已經不在這支球隊一樣。

戴維斯的存在感如此高,當然很快就被發現,給人很多討論空間,是暗示他早晚要離隊?也有人覺得還沒走就切割手腳也太快,媒體當然沒有放過這個現象,很快加以報導,球團自然被記者詢問原因。

〈ESPN〉獲得鵜鶘球團的回應是,確實是刻意刪除,因為球場賽開賽前會播放這段官方影片,避免球迷看到戴維斯噓聲四起,不想在主場影響球迷情緒,鵜鶘球員與教練都表示,這段時間戴維斯與他們的相處仍一如往常。

但也有媒體認為,這樣做適得其反,因為再怎麼噓,現場的音樂聲絕對會蓋過去,影響並不大,刻意刪掉反而引人注目。

Here is the New Orleans Pelicans’ revised introduction video shown before tonight’s game with not one sighting of Anthony Davis to be found pic.twitter.com/zV9IbbuBo0