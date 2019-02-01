官方影片刪掉AD鏡頭　鵜鶘：避免現場球迷狂噓

▲鵜鶘的官方影片已經沒有AD鏡頭。（圖／CFP）



記者洪偵源／綜合報導

就在戴維斯（Anthony Davis ）高調尋求交易後，鵜鶘雖不急著交易，但已經開始做出切割，在官方開場影片刪除戴維斯的鏡頭，引發熱烈討論，球團也坦承，確實是刻意這麼做，避免球迷在現場噓聲四起造成尷尬。

鵜鶘雖沒急著交易戴維斯，但戴維斯此舉公開放話，經紀人甚至被聯盟罰款5萬美元，幾乎不太可能續留鵜鶘，之後官方的開場影片，率先做出切割，刪除戴維斯的鏡頭，營造出他已經不在這支球隊一樣。

戴維斯的存在感如此高，當然很快就被發現，給人很多討論空間，是暗示他早晚要離隊？也有人覺得還沒走就切割手腳也太快，媒體當然沒有放過這個現象，很快加以報導，球團自然被記者詢問原因。

〈ESPN〉獲得鵜鶘球團的回應是，確實是刻意刪除，因為球場賽開賽前會播放這段官方影片，避免球迷看到戴維斯噓聲四起，不想在主場影響球迷情緒，鵜鶘球員與教練都表示，這段時間戴維斯與他們的相處仍一如往常。

但也有媒體認為，這樣做適得其反，因為再怎麼噓，現場的音樂聲絕對會蓋過去，影響並不大，刻意刪掉反而引人注目。