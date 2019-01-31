超級盃／亞特蘭大19年前冰風暴　公羊教練：惡夢一場

▲超級盃比賽場地Mercedes-Benz體育場。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

今年超級盃在亞特蘭大的Mercedes-Benz體育場舉行，但目前該區有冰風暴來襲，雖然街道、球場暫時沒受影響，但是大家都想到20年前同樣在這裡舉行的超級盃，就被冰風暴整得頗慘。

可以肯定的是，Mercedes-Benz體育場是可關式屋頂，屆時真有狀況，可以把影響降到最低，但19年的混亂，讓人記憶猶新。

「當時外面幾乎結凍，我們練球還要開暖氣。」擔任球評的名人堂成員華納（Kurt Warner ）當年在此幫助公羊擊敗泰坦贏得超級盃，「賽前練習在宴會廳，而不是球場！」

由於球場結冰情況嚴重，當時兩隊都被迫在飯店宴會廳做一些簡單的練習，比賽當天別說開車，連走路到球場都有問題。

現任公羊教練麥克維（Sean McVay），作為最年輕帶隊打超級盃（33歲）的教練，也對當年亞特蘭大冰雪暴侵襲存有印象，當年14歲的他是本地人，早習慣這樣的氣候。

「亞特蘭大的交通總是噩夢一場，那天特別嚴重，我們花了好長的時間，才進入到喬治亞球場（當年超級盃場地）。」麥克維說，交通狀況真的是讓人頭大。

公羊球員唐納德（Aaron Donald）並不擔心天氣影響，他笑說：「只要下一點雨就會關閉屋頂，而且我來自匹茲堡！」表示亞特蘭大不是唯一天氣惡劣的地方。

▲亞特蘭大正受到冰風暴影響。（圖／達志影像／美聯社）