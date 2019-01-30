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莊佳佳轉任政務官　奧運戰友獻上祝福

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▲▼ 前跆拳道國手 莊佳佳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

29歲的前奧運跆拳道國手莊佳佳，將出任桃園市體育局局長，消息一出震驚跆拳道界，昔日中華隊的學弟妹也大感意外，奧運戰友劉威廷與黃懷萱也獻上祝福。

個性直率、開朗的黃懷萱說：「可以喔！佳局長！」她用台語說：「水喔！」來道賀同鄉學姐成為體育局局長。

黃懷萱是2014年南京青奧金牌，並在2016年里約奧運亞洲區資格賽出線，取得奧運女子49公斤級參賽權，也是莊佳佳桃園農工（現北科附工）的小學妹。

由於梯次差不少，黃懷萱直到進國家隊，才和莊佳佳有較多的接觸，「一開始會比較拘謹，畢竟她是學姐，但後來發現大家都很隨性，而且莊佳佳人很好。

當時奧運由莊佳佳、黃懷萱與劉威廷參賽，黃懷萱說，當時只有她率先出賽，不過那時候就哥哥姐姐照顧妹妹一樣，大家一起熬過那段充滿壓力的歲月。

劉威廷也在莊佳佳的人事命令宣佈後就得知消息，他說「恭喜學姐接下一個這麼重大的職位，雖然學姐沒有經驗，但是以她以前對於任何事都很認真的態度，相信一定可以勝任這個角色的！」

莊佳佳在中華隊的隊友，一起征戰過兩屆世錦賽與世大運的黃丞靖笑說，去年主席盃莊佳佳還拱他一起復出，結果一下就越級成為局長，也祝福她能有好的發展。

關鍵字： 莊佳佳跆拳道
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