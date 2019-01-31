超級盃／30秒廣告500萬美元　廠商依舊砸錢搶曝光

▲百事可樂在超級盃廣告時段砸重金，自然沒放過消遣對手可口可樂的機會。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

超級盃是美國球迷最瘋狂的日子，這一天大約會有超過百億美元的消費跟這場大賽有關，也造就它驚人的廣告效益，粗估廠商想要亮相，30秒的廣告時間，就超過500萬美元，仍讓企業砸重金搶破頭，競爭之激烈一點也不輸場上。

百事可樂長年的競爭對手，不用多說自然是可口可樂，這回他們砸重金在超級盃打廣告，請來喜劇演員史提夫卡爾與美國當紅饒舌女歌手Cardi B演出廣告，影片開頭就直接點名可口可樂，直接說出：「我們沒有可口可樂，百事可樂可以嗎？」

另一個有趣的現象是，向來是巨星兵家必爭之地的中場表演，由於卡普尼克賽前國歌演奏單膝跪地事件延燒至今，NFL被貼上種族歧視的標籤，今年許多大牌歌手團體婉拒邀約，例如蕾哈娜，之後由魔力紅擔綱，但他們一度找不到合作的團體，歌迷還連署叫他們別登台。



但巨星們就這樣放棄這曝光度驚人的舞台嗎？當然沒有！全投入到比賽期間的廣告時段上，饒舌歌手和演員亞當史考特合拍的廣告，其實就是變相的打歌，百事可樂自身品牌與旗下廠牌的廣告都有歌手助陣，如麥可布雷，就是打歌順便推薦新產品的手段。

〈美聯社〉報導，今年的超級盃會是政治味最淡的一年，回歸輕鬆幽默，這和經濟蕭條與政治紛擾有關，不像2017年充斥著政治意涵，接著演變成巨星們比拚人氣的戰場，廣告會充斥許多笑料。

超級盃廣告最大的受眾市場，來自Facebook，其次是google，網路廣告的比重在2018年達到50%，根據〈eMarketer〉分析，到2020年，超級盃的網路廣告比重會提高到80%，再次顯示網路的力量。