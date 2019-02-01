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亞足賽／輸球立即抗議　阿聯指卡達兩球員不符參賽資格

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▲亞洲盃,卡達,阿里(Almoez Ali)。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡達前鋒阿里被指居住年限沒有達到可替卡達出賽的門檻。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

2019年亞洲盃足球賽主辦國阿聯以0比4敗給卡達無緣冠軍賽後，立刻向亞洲足協提出抗議，指出對方有兩名球員不符參賽資格，在阿聯境內的居住時間沒有達到規定的門檻。

阿聯與卡達之戰，夾雜太多情緒，2017年卡達因被認定支持恐怖主義，陷入外交危機，被鄰近國家斷交，還被聯合封鎖空運與海運，阿聯也是與卡達斷交的國家之一。

兩隊交手，賽前就充滿話題，卡達獲勝時，地主球迷還卡達球員砸水瓶與可樂罐，甚至還有人丟鞋子，阿聯也在賽後兩小時內對卡達球員的資格提出抗議。

卡達的22歲前鋒阿里（Almoez Ali）來自蘇丹，以及在伊拉克出生的21歲後衛艾洛瓦伊（Bassam Al Rawi ），阿聯指出兩人沒有在卡達居住到符合規定門檻，不能代表卡達出賽。

AFC已經證實，收到阿聯的抗議文件，經會對此進行相關調查，亞洲區足球記者麥克崔爾（Scott McIntyre）在自己的推特指出，有獲得線報，兩名球員並非如他們母親所說，在卡達出生。

但阿聯的行為也受到球迷質疑，因在賽場朝卡達球員丟擲物品，受到強烈譴責，各界呼籲嚴懲阿聯時，就對AFC提出抗議，時間點還真剛好，同時這次衝突與抗議，也被看做是兩國政治糾紛的延伸。

卡達主帥桑切斯（Felix Sanchez ）表示，對此事完全沒有了解，同時也表示，阿聯接下來有什麼動作，也不在他們要了解的範圍內，接下來就是專心準備與日本的比賽。

▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP）

▲阿聯球迷以水瓶、鞋子砸向卡達球員。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽卡達
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