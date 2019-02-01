最接近奧運資格　黃鈺仁術後休養世錦賽資格彈性保留

▲黃鈺仁。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

目前奧運積分排榜在男子68公斤級名列第6的跆拳道好手黃鈺仁，1月中進行右膝半月板手術，有可能趕不上3月的決選，不過由於是台灣目前最接近奧運資格的選手，將視情況保留挑戰資格。

黃鈺仁因具2018年雅加達─亞運國手身份，不必參加曼徹斯特世錦賽第一階段國手選拔，但他選擇開刀，休養期至少2個月，3月就要進行決選，還有拿坡里世大運的選拔，時間點可能趕不上。

教育部體育署競技運動組組長洪志昌指出，黃鈺仁是當前最具奧運機會的選手，加上世錦賽是金牌有120分積分的大賽，黃鈺仁上屆是銀牌，在與中華隊總教練劉祖蔭開會討論後，決定有彈性地保留黃鈺仁的資格。

由於世錦賽國手選拔競賽規程明定，必須完成決選報名並進駐國訓中心訓練者，才具決選參加資格，否，黃鈺仁處於開刀後養傷階段，依照復原時間，有可能錯過本屆世錦賽。

加上黃鈺仁上屆拿下銀牌，錯過這場大賽，可能排名會被超越，劉祖蔭說，由於競賽規程所列規定，當初訂定並未考量到此狀況，所以有彈性保留黃鈺仁的資格。

劉祖蔭指出，如果黃鈺仁復原狀況良好，經過醫師專業評估，且能趕上最終決選，還是會保留他的資格。

黃鈺仁在彰師大的指導教練蘇泰源指出，目前黃鈺仁已經拆石膏進行復健，預計3月底可以重新投入訓練。

依據東京奧運參賽辦法，奧運積分排行榜各量級前5名與大滿貫總冠軍，自動獲得參賽資格，以黃鈺仁所屬的68公斤來說，目前排名第一的南韓李大勛，有可能是大滿貫總冠軍，如果屆時他兩邊都具奧運資格，那麼就會由排行榜第6名選手且非同國籍，遞補他的奧運資格。