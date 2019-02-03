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用弓箭戰鬥就是帥　射箭運動魅力無可取代

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▲▼ 珍妮佛勞倫絲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮佛勞倫絲的《飢餓遊戲》帶起射箭熱潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

射箭的起源很早，也不被單一文化所擁抱，從人類求生本能逐漸演化成現今的運動，並登上奧運舞台，雖然描寫射箭運動的電影不多，但弓箭手在影視、動漫與電玩上的形象多不勝數，都是帥氣、神準的設定，也有電影能反過來影響人們投入這項運動。

弓箭在古代不但是狩獵，還是打仗的工具，中國春秋時期，甚至是讀書人必學的技能之一，之後也開始用弓箭狩獵作為競技，在西方甚至是貴族運動，直到較現代化更具殺傷力的武器出現，弓箭逐漸從戰爭、狩獵的舞台退下，成為一項競技運動。

不過在影視作品上，拿著弓箭的戰士們，滿足著人們對射箭這項戰技的想像，不論是多次翻拍的羅賓漢，還是《魔誡》系列中的精靈弓箭手，身為射箭運動強權的南韓，也拍出《弓箭之戰》這類高水準的作品，超級英雄當道的今日，帥氣的 鷹眼與綠箭俠，也沒放過這帥死人不償命的曝光機會。

一般來說，影視動漫中的弓箭手形象，由於太過神化，很難與現實射箭運動員產生連結，講求專注、絕對冷靜的射箭競技，很難呼應到影視作品的形象，即便韓星斐斗娜在《駭人怪物》中飾演帥氣射中怪物的角色，本身就是職業射箭運動員，也不容易影響到一般人。

但是卻有一部電影做到了，就是珍妮佛勞倫絲的代表作《飢餓遊戲》，她所飾演的女主角凱妮絲，正是使用弓箭的高手，打獵、退敵，甚至推翻政府，都靠她手中的弓箭，電影的成功加上珍妮佛勞倫絲的魅力，居然帶動全美一波學射箭的熱潮。

這並非隨便說說，美國媒體甚至報導此一現象，不只因電影來學射箭的人增加，而且是女性多於男性，也由於這波現象影響，連帶讓2012年倫敦奧運的射箭賽事，關注度也跟著有所提升。

而珍妮佛勞倫絲當時的射箭教練，就是奧運國手洛里格（Khatuna Lorig），她曾代表蘇聯、喬治亞與美國參加奧運，1992年巴塞隆納奧運拿到一面銅牌，珍妮佛勞倫絲英姿颯爽的射箭架式，都是出自她調教。

▲▼ 珍妮佛勞倫絲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮佛勞倫絲的射箭教練洛里格。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 射箭飢餓遊戲珍妮佛勞倫絲鷹眼
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