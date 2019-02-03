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1984決戰富士山　空手道2020年進軍東京奧運

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▲▼ 空手道格鬥遊戲決戰富士山 。（圖／取自遊戲畫面）

▲1984年空手道遊戲《決戰富士山》。（圖／翻攝自遊戲畫面）

記者洪偵源／綜合報導

空手道這項起源15世紀的運動，在1984年出現以這項運動為主題的電子遊戲，名為《決戰富士山》，雖然是美國人設計出來的遊戲，而在36年後，日本以空手道宗主國的身份，在東京奧運迎接它的到來，巧的是，比賽場地日本武道館，屋頂就是以富士山為設計來源。

《決戰富士山》是由知名遊戲《波斯王子》創始者麥肯納（Jordan Mechner），在就讀耶魯大學時，用Apple II電腦所寫出來的遊戲，花了兩年完成，他還從黑澤明的電影與日本的浮世繪以及早期的迪士尼動畫汲取靈感，故事是常見的英雄救美題材。

遊戲呈現空手道崇禮尚義的精神，會敬禮完後才開始決鬥，英文遊戲名為《Karateka》，由於背景是日本象徵性最高的富士山，中文譯名就翻作《決戰富士山》，同時它樹立了格鬥遊戲為一對一武術遊戲的基本型式。

▲▼ 空手道電玩遊戲《決戰富士山》 。（圖／翻攝自遊戲畫面）

▲雖然是英雄救美的故事，但結局相當惡搞，女主角會擊倒玩家所扮演的男主角。（圖／翻攝遊戲畫面）

遊戲問世的時候，空手道已經在世界各地蓬勃發展，並衍生出各種流派，作為遊戲，它最早由美國人發明，不過它率先在發源地的日本，迎接它在奧運的初登場。

空手道這項運動，一直積極尋求加入奧運的機會，拜IOC（International Olympic Committee，國際奧會）修改規定之賜，取得2020年奧運承辦權的東京，得以用主辦城市自選項目的名義，把空手道納入競賽項目。

東京奧運空手道項目比賽場地位於日本武道館，當初為了日本舉行1964年東京奧運而蓋，在56年後，它以奧運場地的身份，迎接這項日本的國技成為奧運項目，對日本來說，更是別具意義。

▲▼ 東京奧運競賽場館日本武道館 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本武道館屋頂就是以富士山為造型。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 東京奧運2020奧運空手道決戰富士山
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