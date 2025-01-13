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從003變5號！顏郁軒熬過兩年半自培轉正　感謝張奕暖心談話　

▲▼台鋼雄鷹顏郁軒轉正式球員。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台鋼雄鷹顏郁軒轉正式球員。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台鋼雄鷹顏郁軒熬過自主培訓兩年半，今年轉成正式球員，背號從3位數的「003」轉變為「5號」，他特別感謝最初在練習組的教練蔡昱詳時常鼓勵他，還有已經轉戰富邦悍將的張奕去年有一段暖心的談話，以及前防護員黃繼柔的金句「正視成功」都讓他在這段路程獲得更多能量，新的球季期許能穩定出賽。

顏郁軒是台鋼創隊元老，自2022年9月加入球團自主培訓，直到去年12月底終於收到副領隊通知轉為正式球員。「聽到消息時感覺蠻放鬆的，一直都沒收到通知，不知道會不會轉正，收到副領隊傳訊息時感覺心中的大石頭終於放下了。」

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回憶自主培訓期間，顏郁軒特別感謝蔡昱詳教練的照顧。2023年台鋼只有二軍，他留在練習組時期，蔡昱詳負責帶領練習組，經常與他深入交談、給予鼓勵。

張奕在選秀前到台鋼期間，也給了他很大的幫助。「那時候我在練球時坐在那邊發呆，他突然來關心我，跟我分享一些他看到的東西，給我建議，讓我感受到被關心的感覺。」

至於前防護員黃繼柔的一席話，更讓顏郁軒重新審視自己。「有一次在這裡（國慶球場）比賽，我打了一支全壘打，有人跟我開玩笑說很厲害，我說那是風吹的，防護員就在旁邊說『正視成功』。」顏郁軒說，這句話讓他反思良多，「之前都是把失敗看得太重，把成功歸咎於運氣，忽略了這是我長期努力得來的結果。」

背號從3位數轉變為個位數，顏郁軒說，「一直很喜歡個位數背號，剛好5號有空出來，也滿喜歡這個號碼。」

展望新賽季，這位自詡為力量型打者的顏郁軒，希望能在擊球穩定性上更上層樓。他也分享打完冬盟後，最大的收穫在於心態調整，「這球沒掌握好，要用什麼心態面對下一球；這打席沒打好，要用什麼心態去面對下一打席，即使這場打得好，下一場也是重新開始。」

關鍵字： 台鋼雄鷹顏郁軒自主培訓擊球穩定性轉正球員

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