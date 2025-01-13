「希臘男神」西西帕斯澳網首輪大爆冷　遭20歲非種子小將淘汰

The 20 year old Alex Michelsen is a bright spot for American tennis



Knocked out Stefanos Tsitsipas in fairly dominant fashion



pic.twitter.com/jugiRvL3kI — Barstool Tennis (@StoolTennis) January 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

2023年澳網亞軍得主「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，今年位列男單第11種子，今(13)日首輪對上20歲的「非種子」美國小將米切爾森(Alex Michelsen)，意外以5比7、3比6、6比2、4比6，總盤數1比3爆冷遭淘汰，創下個人自2018年以來，在澳網最早出局紀錄，生涯對戰米切爾森0勝2敗。

▲「希臘男神」西西帕斯澳網首輪爆冷輸給美國20歲非種子小將米切爾森。（圖／達志影像／美聯社）

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現年26歲的西西帕斯曾高居世界第3，自2021年以來，他連3年挺進澳網4強，2023年更打進決賽，可惜與生涯首座大滿貫冠軍擦身而過，他本屆位列男單第11種子，首輪對手是世界第42的美國「非種子」小將米切爾森，結局跌破所有人的眼鏡。

▲美國20歲小將米切爾森生涯2度對戰西西帕斯都取勝。（圖／達志影像／美聯社）

米切爾森展現大將之風，在壓力下保持冷靜，並在網前取得了成功，以7比5、6比3連下2盤，隨後西西帕斯以6比2追回1盤，避免遭到直落3。不過米切爾森第4盤的發揮力壓這位2023年澳網亞軍得主，該盤第9局，他3度強力回擊對方的發球，成功破掉西西帕斯的發球局，終場以6比4收下職業生涯最大的勝利。

▲「希臘男神」西西帕斯意外止步澳網首輪。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》統計，米切爾森成為第2位在澳網首輪擊敗前11種子的「非種子」美國男選手，另一位是1995年擊敗貝克(Boris Becker)的麥肯羅(Patrick McEnroe)；這也是米切爾森首次在大滿貫賽事中擊敗前15種子選手，是一次重大的里程碑。

值得一提的是，這並不是米切爾森首次擊敗西西帕斯，去年的日本公開賽，他就曾戰勝對方，保有2勝0敗的對戰成績。