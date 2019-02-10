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拳擊職業影響業餘　跆拳無法比照電子護具無法走回頭路

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▲▼ 猛龍過江-武跆王-羅堉誠 。（圖／記者洪偵源攝）

▲猛龍過江武跆王賽事大受好評。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

受到好評的「猛龍過江職業技擊爭霸戰」，尤其跆拳道賽事，彷彿把時光帶回傳統護具的美好年代，拳拳到肉，變化多端的足技讓人大呼過癮，其他國家都有類似的跆拳道職業賽事，那它有可能像拳擊那樣，從職業賽影響到業餘賽事修改規則增添比賽精采度，答案是不太可能。

業餘拳擊為了與職業接軌，2012年倫敦奧運後，男子組的賽事就取消戴護頭，女子組則維持，不過為安全起見，拳擊手套磅數與規格，仍維持原有規定，而不是比照職業規範，但已讓比賽提升不少對抗性。

「猛龍過江」讓跆拳道選手拿掉護具，以最原始的的姿態戰鬥，加上在八角鐵籠內，觀賞度大為提升，過去選手較少出現的轉身動作與跳躍踢擊的頻率變高，頗有回到傳統護具年代的感覺，比賽大獲好評。

其他國家的跆拳道也有類似的職業賽事，多半沒有穿戴護具，頂多戴上拳套，這時也有人說，亞奧運和其他國際賽，也這樣打該有多好，這番話可能很多人會贊成，但現實上很難允許這樣做。

▲▼ 猛龍過江-武跆王-許家霖 。（圖／記者洪偵源攝）

傳統護具時代確實造就不少精彩比賽鏡頭，幾乎每個選手都媲美李小龍，不過採用人工計分，比賽爭議不斷，裁判主導勝負的情況多不勝數，尤其跆拳道宗主國南韓，只要沒被對手踢到抬出場，南韓要拿金牌向來不費吹灰之力。

不只南韓，各大國際賽主辦國也都會來這一招，久而久之跆拳道變成臭名昭彰的運動，加上國際奧會開始討論各運動項目存續奧運與否，世界跆拳道聯盟也意識到必須改革，開始研發電子護具。

電子護具在2012年倫敦奧運全面採用，2013年末再啟用電子護頭，把人為干擾的因素降到最低，公正性有了，比賽度卻逐漸大打折扣，由於採用踢擊磅數感應跳分，如何有效的踢在得分點成為重點。

於是最單調，傳統護具時代用來防禦的側踢，變成主流動作，旋踢因為很難跳出分數，變成輔助，轉身動作雖然分數多，卻因為踢到不見得有分數，只有落後時追分才會用，因此所有量級的選手出手思維趨向單調。

▲▼ 猛龍過江-武跆王-鄭喬心 。（圖／記者洪偵源攝）

另外導入錄影輔助判決，一申訴就耗掉大半時間，打打停停的比賽，已經失去可看性，跆拳道甚至必譏笑為「用腳比的擊劍」，大家輪流用側踢戳來戳去，儘管護具不斷改良，規則不斷修訂， 短時間還是難以解決這個問題。

那為什麼不乾脆直接採用職業賽模式？就在於為了改用電子護具，已經投入不少成本，目前國際賽使用的護具有Daedo與KPNP兩家大廠，已經不可能走回頭路，中間涉及太多複雜的問題，只能等待改良更精密的護具問世，只是跆拳道這項運動的學習成本就提高了，也會影響到推廣。

▲▼ 雅加達亞運跆拳道男子63公斤級四強賽中華隊何嘉欣對中國趙帥 。（圖／記者洪偵源攝）

▲正規的國際賽採用電子護具。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 跆拳道猛龍過江
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