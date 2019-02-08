不只多了棒球　盤點東京奧運增減哪些項目

▲東京奧運不只多了棒球項目，許多項目都有若干增減。（圖／記者黃克翔攝）



記者洪偵源／綜合報導

國內棒球迷最期待的，莫過於2020年東京奧運讓棒壘球回歸，雖然可能只有一屆（主辦城市自選），參賽名額也被嚴重閹割，但仍充滿期待，不過項目增減，可不只棒球這一項。

東京奧運新增了5個競賽項目，分別是棒壘球、運動攀登、衝浪、空手道與滑板共5項，但只屬於一次性賽事，下屆能否再出現，要看主辦城市意願。

不僅如此，這次有14個競賽種類，增加或刪減名額或競賽科目，多半是為了呼籲男女平權，平衡男女選手參賽比例而設。

田徑、游泳、柔道、桌球、射箭、鐵人三項、射擊以及自由式，都新設男女混合項目，田徑為4x400混合接力，游泳，游泳為4x100混合接力，另新增男子800公尺自由式與女子1500公尺自由式。

▲柔道混合團體賽也成為東京奧運新設項目。（圖／達志影像／美聯社）



桌球新增混雙，柔道、射箭都是加入混合團體賽，鐵人三項為混合接力，輕艇部份，多了3個女子項目，去年亞運奪下銀牌的陳瑋涵，所屬的C艇就是新增項目，划船扣掉一男子項目，名額拿到女子新設項目上。

拳擊則是刪去兩個男子組量級，讓女子組多兩個量級，從原來的3個量級變為5個，射擊取消男子50公尺臥姿、雙不定向飛靶以及50公尺手槍，改設10公尺空氣步槍、不定向飛靶以及10公尺空氣手槍男女混合團體賽，舉重則是砍掉一個男子組量級。

▲奧運女子拳擊將增加到5個量級。（圖／記者李毓康攝）