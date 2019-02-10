日本動漫風靡世界　東京奧運最強助攻者

▲安倍晉三當年在里約奧運閉幕典禮扮成瑪莉歐帶給全世界驚喜。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

日本動漫文化聞名世界，東京奧運甚至啟用各大知名角色進行宣傳，連日本首相安倍晉三都在2016年里約奧運閉幕典禮上，扮成瑪莉歐來交接，屆時東京奧運，這些動漫會成為最佳助攻者，讓全世界看見日本。

早在爭取2020年夏季奧運的過程中，日本就啟用哆啦A夢擔任申奧大使，引起不小的話題，哆啦A夢在全世界的影響力不需多加描述，它確實是日本的代表性角色，而且模樣又可愛、討喜。

里約奧運還沒開始，日本就開始讓動漫名角打頭陣，為東京奧運暖身，《七龍珠》、《火影忍者》、《航海王》、《火影忍者》、《原子小金剛》、《妖怪手錶》等，別說是觀光客，光是全世界的參賽選手，多少人是他們的粉絲，影響力可以預見。

▲七龍珠主角孫悟空。（圖／記者洪偵源攝）



這也見證日本的軟實力，一票動漫明星擔綱宣傳大使，還有一堆知名角色成為遺珠之憾，而且都是世界聞名的作品，當里約奧運閉幕典禮上，安倍晉三與宣傳片的搭配演出，又讓日本動漫聲名遠播，全世界有誰不認識瑪莉歐呢？

而東京本身就圍繞著許多知名的動漫朝聖地點，秋葉原是世界知名，還有《烏龍派出所》的故事地點龜有，三鷹市的三鷹之森吉卜力美術館。

▲哆啦A夢是當年日本的申奧大使。 （圖／記者洪偵源攝）



位於豐島區的常盤莊因為手塚治虫、藤子不二雄、石森章太郎等多位日本知名漫畫家年輕時住過而聞名，該棟宿舍已經拆除，但設有紀念景點，是漫畫迷朝聖熱門景點，當地也計畫在東京奧運開幕時，將常盤莊重建，搶搭奧運熱潮。

帆船的比賽場地江之島，是近年人氣最高的動漫朝聖地區，因為灌籃高手開頭動畫的平交道場景就在此地，不過由於遊客頻繁造訪，已對當地居民造成一些困擾。

▲豐島區的常盤莊。（圖／記者洪偵源攝）