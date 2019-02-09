跆拳道拚東京奧運　台灣可能全從資格賽尋求出線

▲黃鈺仁。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

跆拳道國家隊於7日開訓，開始為爭取2020年東京奧運門票努力，目前台灣只有男子68公斤級的黃鈺仁在奧運積分排行榜前五，有可能都要靠亞洲區資格賽出線。

東京奧運跆拳道參賽辦法，各量級積分排行榜前五名與大滿貫冠軍得主，直接取得奧運參 賽權，黃鈺仁目前在男子68公斤級排名第五，只要維持住就有機會直接獲得奧運入場券。

不過黃鈺仁之前動刀，處於復健期，最快也得等到3月曼徹斯特世錦賽最終選拔前，若沒能取得世錦賽席次，少掉這次爭取高額積分的大賽，恐對排名有影響，世錦賽金牌可獲120分積分，上屆黃鈺仁獲得銀牌。

此外奧運參賽辦法規定，只要憑藉奧運積分排名獲得參賽資格達兩男兩女的國家，就不得再參加洲際資格賽，若以當前狀況，如果黃鈺仁沒能保住名次，台灣全都得靠資格賽出線。

目前前除黃鈺仁外，羅嘉翎在女子57公斤級排名第19，莊佳佳女子67公斤級排名21，是除黃鈺仁外，排名較前段的選手，去年亞運奪下女子53公斤級金牌的蘇柏亞，亞運前較少國際賽經驗，目前57公斤級排名47名。

不過排名高者，在奧運不代表奪牌保證，男子80公斤級排名第一的庫克（Aaron Cook），里約奧運第一戰就被劉威廷淘汰，68公斤級排名第一的李大勛，生涯拿遍所有大賽冠軍，就是兩度在奧運無緣金牌。

當時男子68公斤級金牌得主，來自約旦的艾巴卡哈許（Ahmad Abughaush），就是從資格賽出線，但他2017年茂朱郡世錦賽敗給黃鈺仁，台北世大運也沒能踢進金牌戰，

還有當時在奧運奪下男子58公斤級的趙帥，也是從資格賽晉級，去年亞運還差點輸給何嘉欣，證明只要拿到資格，到奧運就有一搏獎牌的機會，如同網球的大滿貫一樣，頭號種子也有爆冷出局的時刻。

▲趙帥。（圖／CFP）