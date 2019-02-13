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HBL／戰鬥鴨挑戰神盾　男8強首日上演師徒對決

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▲▼ 松山高中教練黃萬隆 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲松山高中將挑戰隊史二度三連霸。（圖／ HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／綜合報導

107學年度HBL男女甲級8強賽，18日起將在台北籃球和平館與台北體育館兩地開打，首日觀戰焦點，就將呈現兩場師徒對決戲碼，衛冕軍松山高中與南部勁旅高苑工商，教頭黃萬隆與田本玉都將面對自己昔日子弟兵的挑戰。

18日率先登場的是光復高中與高苑工商之戰，光復本屆締造黑馬驚奇，複賽以分組第一創造隊史首進8強的紀錄，教頭陳定杰在風城耕耘有成，而他正式高苑教頭田本玉過去的子弟兵。

陳定杰是新榮高中出身，還擔任過隊長，是現任新榮教練蘇裕勝的學長，畢業後陳定杰在田本玉身邊擔任6年的助理教練，之後北上前往新竹，陳定杰還曾穿過新榮的球衣領軍作戰。

即使離開田本玉身邊，陳定杰仍備受田本玉關照，比賽時常見高苑先打完比賽，田本玉只要時間允許，就會出現在光復的板凳席後方幫忙，陳定杰同樣會找機會，替恩師的球隊加油。

雖然師徒不是第一次對決，但卻是首次8強對決，來到8強已經沒有保留實力的空間，每場都是激戰，就看田本玉如何接招，迎接愛徒的挑戰。

松山高中8強首戰東山高中，黃萬隆與廖覎鋕的師徒對決已非首次，但屢次都成為話題，廖覎鋕過去在松山擔任助理教練，之後前往南湖，接著到東山，打造出以進攻見長的隊伍。

東山在廖覎鋕與柯斐馨打造下，一如球隊吉祥物戰鬥鴨一般，進攻相當強悍，對上防守起家的松山，每回都是話題之戰。

關鍵字： HBL松山高中東山高中高苑工商光復高中
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