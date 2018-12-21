運動雲

> >

出征奧運積分賽　郭婞淳卡達盃舉重賽3金入袋

ETtoday運動雲

▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

▲郭婞淳。（圖／資料照／記者季相儒攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

我國舉重名將郭婞淳出征卡達盃舉重賽，21日在女子59公斤級賽事中，以抓舉103公斤、挺舉130公斤、總和233公斤，3項都名列第一，拿下3面金牌。

卡達盃是國際舉重總會認證2020年東京奧運的積分賽事，為銀牌級，過去中華隊鮮少參加此種盃賽，多參加亞錦賽與世錦賽，因應奧運參賽辦法，連郭婞淳都出馬角逐此等級賽事。

郭婞淳抓舉設定95公斤，後來改為100公斤並挑戰成功，將第二把拉至103公斤，不過到第三把才成功舉起，但仍在11名參賽選手中名列第一，率先搶下1金。

跟著挺舉郭婞淳開把120公斤，順利舉起後再增加5公斤，並再度挑戰成功，第三把拉到130公斤也成功舉起，以總和233公斤技壓群雌。

中國的張玉娟，她在抓舉98公斤名列第四，挺舉開把120公斤成功，並再度舉起126公斤，第三把直接拉到131公斤但失敗，總和224與同胞羅小敏相同名列第三（體重優勢羅小敏第二），但已是挺舉部份最有機會挑戰郭婞淳的選手。

根據東京奧運參賽辦法，最終國際排名前8名，取得參賽資格，並且在3年內至少參加過6場國際舉重總會認證的國際賽，資格認證從2018年11月1日起至2020年4月30日止。

▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 郭婞淳
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

熱門新聞

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

ABL／決勝期「軟手」　夢想家72比86不敵菲律賓本季首連敗

評選大聯盟最佳10大球帽　洋基僅第5！老虎主場最好看

讀者回應

﻿

最新新聞

1比賽前南華巴西球員全靜坐

2穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

3夢想家不敵菲律賓本季首連敗

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5井上湧貴崇拜黑田教練再來台灣

熱門新聞

1屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

5夢想家不敵菲律賓本季首連敗

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366