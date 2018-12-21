出征奧運積分賽　郭婞淳卡達盃舉重賽3金入袋

▲郭婞淳。（圖／資料照／記者季相儒攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

我國舉重名將郭婞淳出征卡達盃舉重賽，21日在女子59公斤級賽事中，以抓舉103公斤、挺舉130公斤、總和233公斤，3項都名列第一，拿下3面金牌。

卡達盃是國際舉重總會認證2020年東京奧運的積分賽事，為銀牌級，過去中華隊鮮少參加此種盃賽，多參加亞錦賽與世錦賽，因應奧運參賽辦法，連郭婞淳都出馬角逐此等級賽事。

郭婞淳抓舉設定95公斤，後來改為100公斤並挑戰成功，將第二把拉至103公斤，不過到第三把才成功舉起，但仍在11名參賽選手中名列第一，率先搶下1金。

跟著挺舉郭婞淳開把120公斤，順利舉起後再增加5公斤，並再度挑戰成功，第三把拉到130公斤也成功舉起，以總和233公斤技壓群雌。

中國的張玉娟，她在抓舉98公斤名列第四，挺舉開把120公斤成功，並再度舉起126公斤，第三把直接拉到131公斤但失敗，總和224與同胞羅小敏相同名列第三（體重優勢羅小敏第二），但已是挺舉部份最有機會挑戰郭婞淳的選手。

根據東京奧運參賽辦法，最終國際排名前8名，取得參賽資格，並且在3年內至少參加過6場國際舉重總會認證的國際賽，資格認證從2018年11月1日起至2020年4月30日止。