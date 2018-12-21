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UBA／台師大9連勝率先進8強　政大主場勝場未開張

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▲▼ UBA健行對政大 。（圖／大專體總）

▲政大主場被健行攻破，吞下主場2連敗。（圖／大專體總）

記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開男一級預賽，台灣師大21日在台科大體育館以111比41大勝屏東大學，拉出開季9連勝，並成為第一支進入8強的隊伍，而政治大學再度於主場嚐到挫敗，以64比103不敵健行科大，升上一級後的主場首勝還未開張。

由於賽制使然緣故，搶到9勝就幾乎確定8強門票，加上不太可能有9支隊伍都拿9勝，目前9勝0敗的台師大，已經確定率先晉級8強，且還拉出一波開季9連勝。

首節台師大就打出29比11攻勢，第二節把屏大得分壓低到7分，4節得分都超過20分的情況下，早早就分出勝負，全員皆得分的台師大，有5人得分達雙位數，張峻庭19分、詹軍15分、簡家暐13分，周桂羽、黃泓諭各10分。

而在政大賽區方面，政大持續挑戰在主場一級的首勝，21日同樣吸引近滿場的地主球迷，但健行射手謝亞軒狂飆35分，加上林俊吉的20分，吞下主場2連敗，只能寄望22日第三戰能搶勝。

目前在戰積排行榜上，台師大9勝0敗位居第一，健行8勝1敗居次，本週第三階段預賽進行至23日，明年1月3至6日在輔仁大學與泰山體育館兩處舉行第四階段預賽，並將確定8強名單。

▲▼ UBA當日賽果 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： UBA台師大政大
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