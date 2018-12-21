UBA／揮別SBL選秀失利　羅建斌伺機再挑戰

▲羅建斌。（圖／大專體總）



記者洪偵源／台北報導

羅建斌在第16季SBL季前選秀會落選，失落的心情一度影響他打球情緒，心情逐漸平復的他，目標放在幫助義守晉級，但教頭謝玉娟仍看好他可以再闖SBL，甚至到中國挑戰NBL。

羅建斌與隊友徐鉦順參加本季季前選秀，徐鉦順第二輪第四順位被金酒選走，羅建斌則落選，但徐鉦順後來放棄成為自由球員，今年度UBA仍與羅建斌攜手為義守征戰。

義守教頭謝玉娟透露，徐鉦順幾乎確定不會再挑戰SBL，但羅建斌其實很有天賦，仍有機會挑戰SBL，且她把羅建斌目標訂高一級，放在中國的NBL。

「他真的蠻有天賦的，也願意讓我在背後PUSH他，我也要逼著他出去闖！」謝玉娟說，有機會的球員，她從來不會為戰績留下，但是球員要回來，有機會還是要想辦法放出去。

目前對羅建斌與徐鉦順，謝玉娟會留研究所的名額給兩人，而羅建斌會試著讓他朝SBL與NBL挑戰。

羅建斌說，落選後有一陣子很失望，也很難過，「最近看得比較開，畢竟可能真的能力不到那裡，現在先以幫助球隊為主，小娟姐說先幫球隊打出成績，才有機會被看見。」

前一陣子羅建斌甚至一度想把打球當興趣就好，但畢竟打球打這麼久，又是自己最喜歡的運動，只要有機會，他都願意再嚐試，目前先幫球隊把成績拉上來。

▲徐鉦順幾乎確定不會再挑戰SBL。（圖／大專體總）