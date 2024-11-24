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日本投手戶鄉翔征挨兩轟不甘心　讚台灣強隊：高超的打擊能力

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，戶鄉翔征 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，戶鄉翔征 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽金牌戰，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局遭到轟出林家正陽春砲和陳傑憲三分砲，投5局被敲7安失4分提前退場，承擔敗投。賽後他向監督井端弘和道歉，也稱讚台灣打者高超的打擊能力，真的是很強的隊伍。

兩隊戰成0比0時，戶鄉對上第8棒林家正時，以1好球數投出的150公里速球被打到右外野形成陽春砲。同一局又在一出局一、二壘有跑者時，對陳傑憲內角低位的150公里速球被轟出三分砲，合計失掉4分。

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戶鄉此役投5局面對24名打者投了95球，被敲7安失4分，奪7次三振，投出2次保送，最快球速152公里。這場比賽也讓日本隊27連勝和34場國際賽不敗的紀錄終止，是自2019年11月12日第二屆12強賽超級循環賽以3比4輸給美國後，相隔1839天的首敗。

「雖然我覺得球質不錯，但還是被轟出全壘打，這顯示我實力不足。」戶鄉強忍不甘心說，「能打進決賽都是靠大家的努力，結果卻是這麼令人懊悔的結局。我會繼續練習，爭取再次入選。」

戶鄉坦言上場時「當然想要贏」，「我告訴井端監督想要拿下世界第一，結果卻辜負了他。不過我的戰鬥還沒結束，要把這份悔恨當成動力。」

談到被轟全壘打的打席，戶鄉表示：「那局變化球比較飄，投得有點困難。雖然是我滿意的投球但還是被轟出全壘打，真的很不甘心，可能還是練習不足。如剛才說的，國際賽的借款只能在國際賽還，下次一定要拿出好成績。」

戶鄉特別向井端監督道歉，但井端回應：「這是我的責任。」戶鄉感嘆：「真的很想讓井端監督獲得世界冠軍總教練的稱號，我感到很大的責任。」

最後，談到台灣打線的印象，他說，「他們打擊扎實，雖然我有投出直球，但還是被輕易擊出。能感受到他們揮棒的力量和高超的打擊能力，真的是很強的隊伍。」但他也堅定表示：「下次對台灣時，我一定要以先發投手的身分擊敗他們。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊敗退屈居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊敗退屈居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球世界12強賽戶鄉翔征台灣隊日本隊

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