快訊／12強個人獎完整名單出爐　陳傑憲豐收4座獎

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）
記者楊舒帆／綜合報導
世界12強賽中華隊4比0擊敗日本奪冠，陳傑憲不僅獲頒MVP，狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。
陳傑憲扮演稱職的台灣隊長，開幕戰、金牌戰都開轟，本屆賽事打擊率高達6成25，獲頒大會MVP，也是唯一入選個人獎的中華隊球員
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12強最佳明星隊
|位置
|球員名
|國籍
|先發投手
|希爾 (Rich Hill)
|美國
|中繼投手
|莫斯克達 (Oddanier Mosqueda)
|委內瑞拉
|捕手
|坂倉將吾
|日本
|一壘手
|小佩雷茲 (Carlos Perez Jr.)
|委內瑞拉
|二壘手
|小園海斗
|日本
|三壘手
|蕭 (Matt Shaw)
|美國
|游擊手
|葛雷格里斯 (Didi Gregorius)
|荷蘭
|外野手
|辛普森 (Chandler Simpson)
|美國
|外野手
|陳傑憲
|台灣
|外野手
|森下翔太
|日本
|指定打擊
|沃德 (Ryan Ward)
|美國
|獎項
|球員名
|國籍
|成績
|最佳打擊獎
|陳傑憲
|台灣
|打擊率.632
|投手最佳防禦率
|希爾 (Rich Hill)
|美國
|防禦率0.00
|投手最佳勝投率
|井上溫大
|日本
|3勝0敗
|最佳打點獎
|蕭 (Matt Shaw)
|美國
|14分打點
|全壘打王
|沃德 (Ryan Ward)
|美國
|5支全壘打
|盜壘王
|辛普森 (Chandler Simpson)
|美國
|9次盜壘
|最多得分
|森下翔太
|日本
|13分
|最佳防守獎
|陳傑憲
|台灣
|-
|最有價值球員MVP
|陳傑憲
|台灣
|-
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