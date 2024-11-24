快訊／12強個人獎完整名單出爐　陳傑憲豐收4座獎

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊4比0擊敗日本奪冠，陳傑憲不僅獲頒MVP，狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。

陳傑憲扮演稱職的台灣隊長，開幕戰、金牌戰都開轟，本屆賽事打擊率高達6成25，獲頒大會MVP，也是唯一入選個人獎的中華隊球員

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12強最佳明星隊

位置 球員名 國籍 先發投手 希爾 (Rich Hill) 美國 中繼投手 莫斯克達 (Oddanier Mosqueda) 委內瑞拉 捕手 坂倉將吾 日本 一壘手 小佩雷茲 (Carlos Perez Jr.) 委內瑞拉 二壘手 小園海斗 日本 三壘手 蕭 (Matt Shaw) 美國 游擊手 葛雷格里斯 (Didi Gregorius) 荷蘭 外野手 辛普森 (Chandler Simpson) 美國 外野手 陳傑憲 台灣 外野手 森下翔太 日本 指定打擊 沃德 (Ryan Ward) 美國