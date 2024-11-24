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快訊／12強個人獎完整名單出爐　陳傑憲豐收4座獎

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊4比0擊敗日本奪冠，陳傑憲不僅獲頒MVP，狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。

陳傑憲扮演稱職的台灣隊長，開幕戰、金牌戰都開轟，本屆賽事打擊率高達6成25，獲頒大會MVP，也是唯一入選個人獎的中華隊球員

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12強最佳明星隊

位置 球員名 國籍
先發投手 希爾 (Rich Hill) 美國
中繼投手 莫斯克達 (Oddanier Mosqueda) 委內瑞拉
捕手 坂倉將吾 日本
一壘手 小佩雷茲 (Carlos Perez Jr.) 委內瑞拉
二壘手 小園海斗 日本
三壘手 蕭 (Matt Shaw) 美國
游擊手 葛雷格里斯 (Didi Gregorius) 荷蘭
外野手 辛普森 (Chandler Simpson) 美國
外野手 陳傑憲 台灣
外野手 森下翔太 日本
指定打擊 沃德 (Ryan Ward) 美國
獎項 球員名 國籍 成績
最佳打擊獎 陳傑憲 台灣 打擊率.632
投手最佳防禦率 希爾 (Rich Hill) 美國 防禦率0.00
投手最佳勝投率 井上溫大 日本 3勝0敗
最佳打點獎 蕭 (Matt Shaw) 美國 14分打點
全壘打王 沃德 (Ryan Ward) 美國 5支全壘打
盜壘王 辛普森 (Chandler Simpson) 美國 9次盜壘
最多得分 森下翔太 日本 13分
最佳防守獎 陳傑憲 台灣 -
最有價值球員MVP 陳傑憲 台灣 -
關鍵字： 中華隊陳傑憲世界12強賽棒球MVP

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