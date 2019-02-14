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麻將想推進冬奧　西洋棋欲在2024奧運亮相

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▲▼ 西洋棋和麻將 。（圖／達志影像／美聯社）

▲西洋棋欲加入巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

IMSA（International Mind Sports Association，國際智力運動聯盟）先前想讓麻將成為冬季奧運項目引起話題，而西洋棋近日也動作頻頻，希望能成為2024年巴黎夏季奧運的競賽項目之一。

IMSA中國主席陳澤蘭在2017年時就計畫向IOC （International Olympic Committee，國際奧會）申請，讓橋牌、西洋棋、圍棋、象棋、跳棋、麻將成為2022年北京冬季奧運的表演項目。

由於奧運已經取消所謂表演賽的設定，必須要等IOC決議，奧運最後一次出現表演項目的賽事，恰巧是2008年北京奧運，當時列入的是武術。

這些項目能否在北京冬奧亮相，依據奧林匹克憲章，冬季奧運競賽項目，只允許雪地運動與冰上運動，這些智力運動都無法歸類在上述種類，但IOC握有最後的決定權。

2013年IAAF（International Association of Athletics Federations，國際田徑總會）也曾想將從奧運被取消的越野路跑在冬季奧運復活，但被IOC以不符冰雪運動準則駁回。

至於西洋棋本身， FIDE（International Chess Federation，國際西洋棋總會），已經成立相關組織，爭取ㄉ2024年巴黎奧運以主辦城市自選的名義，成為奧運競賽項目，屬一次性賽事。

其實西洋棋曾在2000年雪梨奧運被列為觀摩項目，但最後整體計畫出爐時並未實行，也曾是亞運項目，這次必須與斯諾克、壁球競爭加入2024年巴黎奧運的行列。

巴黎奧運籌委會3月24日在洛桑舉行的IOC會議上，必須提交他們建議增設的項目名單，2020年6月由IOC公佈最後新增項目名單。

▲▼ 西洋棋和麻將 。（圖／達志影像／美聯社）

▲麻將一度因申請加入冬季奧運成為話題。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 麻將巴黎奧運冬季奧運西洋棋
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