運動雲

>

Kobe與Gigi紀念壁畫遭破壞　唐西奇捐5000美元幫修復

▲▼湖人布萊恩、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩（左）、唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與二女兒Gigi（Gianna Bryant）離世後，南加州各地出現多幅紀念兩人的壁畫，其中一幅描繪Kobe親吻女兒臉頰的作品，近日遭不明人士塗鴉破壞，引發公憤。令人感動的是，募資修復才剛開始，就發現洛城當家球星唐西奇（Luka Dončić）已經全額資助。

根據《ABC 7》報導，該幅溫馨的作品原本旨在傳遞愛與和平，卻被噴漆惡意覆蓋，行徑令人痛心，壁畫作者帕爾西諾（Louie Palsino）迅速發起募資行動，盼望修復壁畫原貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前最高金額的捐款者，正是現役湖人當家球星唐西奇，他個人捐出5000美元，等同直接完成帕爾西諾設定的目標金額，展現對Kobe與Gigi的深厚敬意。

值得一提的是，唐西奇與Kobe之間其實有段特別的回憶。Kobe生前最後幾次出現在湖人比賽場邊，其中一場對戰唐西奇所屬的獨行俠時，Kobe曾用斯洛維尼亞語對唐西奇說垃圾話，兩人相視而笑的畫面至今仍令人印象深刻，而如今矗立在湖人主場外的Kobe與Gigi雕像，正是根據當晚影像所設計。

此外，曾與Kobe共事多年、同樣來自斯洛維尼亞的前湖人球員武賈西奇（Sasha Vujacic）也談到，唐西奇某些特質讓他想起Kobe，「無論是籃球智商，還是『聞到對手破綻就一擊必殺』的殺手直覺，都極為相似。」

關鍵字： NBA布萊恩唐西奇湖人

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

揪心！公鹿首輪慘淘汰　字母哥：球隊欠里拉德一場勝利

揪心！公鹿首輪慘淘汰　字母哥：球隊欠里拉德一場勝利

陳真開轟！李東洺好投MVP　悍將7比0完封台鋼止4連敗

陳真開轟！李東洺好投MVP　悍將7比0完封台鋼止4連敗

朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手肘發炎反思動作調整

朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手肘發炎反思動作調整

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

Kobe與Gigi紀念壁畫遭破壞　唐西奇捐5000美元幫修復

Kobe與Gigi紀念壁畫遭破壞　唐西奇捐5000美元幫修復

湖人瀕臨淘汰　瑞迪克點出末節問題：G5就是我們的第7戰

湖人瀕臨淘汰　瑞迪克點出末節問題：G5就是我們的第7戰

葉總點評全壘打是紅利！蔣少宏笑談短打：其實沒點好

葉總點評全壘打是紅利！蔣少宏笑談短打：其實沒點好

快訊／被本季PLG籃板王喬迪打爆　新北國王主場不敵蒙古職籃野馬

快訊／被本季PLG籃板王喬迪打爆　新北國王主場不敵蒙古職籃野馬

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

熱門新聞

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

揪心！公鹿首輪慘淘汰　字母哥：球隊欠里拉德一場勝利

陳真開轟！李東洺好投MVP　悍將7比0完封台鋼止4連敗

朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手肘發炎反思動作調整

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

2昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

3朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手傷已無大礙

4字母哥：公鹿欠里拉德一場勝利

5巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

最新新聞

1字母哥：公鹿欠里拉德一場勝利

2湖人面臨淘汰　瑞迪克點出末節問題

3唐西奇捐款助修Kobe、Gigi壁畫

4李東洺好投MVP　悍將完封台鋼止4連敗

5被PLG喬迪打爆　國王不敵蒙古野馬

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【泰格與雪兒】母胎單身

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366