Kobe與Gigi紀念壁畫遭破壞　唐西奇捐5000美元幫修復

▲布萊恩（左）、唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與二女兒Gigi（Gianna Bryant）離世後，南加州各地出現多幅紀念兩人的壁畫，其中一幅描繪Kobe親吻女兒臉頰的作品，近日遭不明人士塗鴉破壞，引發公憤。令人感動的是，募資修復才剛開始，就發現洛城當家球星唐西奇（Luka Dončić）已經全額資助。

根據《ABC 7》報導，該幅溫馨的作品原本旨在傳遞愛與和平，卻被噴漆惡意覆蓋，行徑令人痛心，壁畫作者帕爾西諾（Louie Palsino）迅速發起募資行動，盼望修復壁畫原貌。

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Who would destroy a beloved downtown L.A. mural of Kobe and Gigi Bryant? Neighbors horrified to discover the mini landmark covered in graffiti and obscenities. The search for the vandals, plus the push to restore the tagged-up tribute. This morning at 6 from ABC7. pic.twitter.com/OeT7a4d4Wb — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 29, 2025

目前最高金額的捐款者，正是現役湖人當家球星唐西奇，他個人捐出5000美元，等同直接完成帕爾西諾設定的目標金額，展現對Kobe與Gigi的深厚敬意。

值得一提的是，唐西奇與Kobe之間其實有段特別的回憶。Kobe生前最後幾次出現在湖人比賽場邊，其中一場對戰唐西奇所屬的獨行俠時，Kobe曾用斯洛維尼亞語對唐西奇說垃圾話，兩人相視而笑的畫面至今仍令人印象深刻，而如今矗立在湖人主場外的Kobe與Gigi雕像，正是根據當晚影像所設計。

此外，曾與Kobe共事多年、同樣來自斯洛維尼亞的前湖人球員武賈西奇（Sasha Vujacic）也談到，唐西奇某些特質讓他想起Kobe，「無論是籃球智商，還是『聞到對手破綻就一擊必殺』的殺手直覺，都極為相似。」