Kobe與Gigi紀念壁畫遭破壞　唐西奇捐5000美元幫修復

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)與二女兒Gigi(Gianna Bryant)離世後,南加州各地出現多幅紀念兩人的壁畫,其中一幅描繪Kobe親吻女兒臉頰的作品,近日遭不明人士塗鴉破壞,引發公憤。令人感動的是,募資修復才剛開始,就發現洛城當家球星唐西奇(Luka Dončić)已經全額資助。

根據《ABC 7》報導,該幅溫馨的作品原本旨在傳遞愛與和平,卻被噴漆惡意覆蓋,行徑令人痛心,壁畫作者帕爾西諾(Louie Palsino)迅速發起募資行動,盼望修復壁畫原貌。

Who would destroy a beloved downtown L.A. mural of Kobe and Gigi Bryant? Neighbors horrified to discover the mini landmark covered in graffiti and obscenities. The search for the vandals, plus the push to restore the tagged-up tribute. This morning at 6 from ABC7. pic.twitter.com/OeT7a4d4Wb