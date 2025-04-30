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湖人瀕臨淘汰　瑞迪克點出末節問題：G5就是我們的第7戰

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥瑞迪克（右）帶隊迎接生死G5。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在總教練瑞迪克（JJ Redick）執教的首個賽季原本表現亮眼，卻在季後賽首輪陷入險境，目前系列賽以1比3落後灰狼，已經退無可退。G3與G4連續在客場末節領先卻遭逆轉，成為球隊陷入淘汰邊緣的主因。瑞迪克坦言，「G5就是我們的第7戰」，目前全隊已繃緊神經，準備背水一戰。

談及球隊現況，瑞迪克在今（30）日練球後表示，「我會說我們現在是繃緊神經、如臨深淵，這正是我們該有的狀態。」

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他強調此刻無法回顧過去，也不能去想未來，只能把焦點放在明天的G5，「我們必須帶著破釜沉舟的心情應戰，過去無法改變，但也不能自憐自艾，我們要專注在G5上，這對我們來說就是第7戰。」

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯（左）、灰狼艾德華茲（右）。（圖／達志影像／美聯社）

湖人在系列賽中多次自毀長城，防守端的失誤成為關鍵隱憂，瑞迪克指出，「很多失分是可以避免的，我認為我們在明尼蘇達的2場比賽，有太多自己釀成的失誤。」

儘管曾在G1主場失利後成功反彈拿下G2，瑞迪克也坦言現在的處境不同，「從0比1落後，跟現在1比3落後，是完全不同的情境。」

針對外界質疑第4節疲勞影響表現，瑞迪克再次否認，「不，我不認為那是疲勞，我們這3場在第4節得了多少分？只有19分、20分、13分。這是一種趨勢，不是體能問題，我們2位主將都在籃下錯失了上籃，我不認為他們是因為累才投丟的。」

關鍵字： NBA湖人瑞迪克

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