兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

▲中信兄弟總教練平野惠一激動抗議。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿30日對戰中信兄弟，在林政華轟出3分砲領軍下，以5比4險勝，收下4連勝。中信兄弟雖一度追近至1分差，但關鍵9局下的重播輔助判決，引發總教練平野惠一激烈抗議。但比賽結果無法改變，兄弟苦吞3連敗。

比賽第3局上，桃猿突破兄弟先發勝騎士，張閔勛敲出安打後，成晉擊出飛球，此時勝騎士突感不適傷退。兄弟球團表示：「右肩在投球後出現疼痛，目前先行退場進行冰敷處理，將安排進一步檢查。」

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由陳琥緊急接替登板，陳晨威敲出二壘安打，隨後林政華轟出3分砲。這是他職業生涯前3個球季都未開轟後，繼開季首戰開轟之後再度開砲，敲出本季第2轟。

4局上，張閔勛再敲安打，搭配短打攻勢站上得點圈，陳晨威選到四壞球保送，廖健富靠三壘手守備失誤上壘，接著林泓育擊出安打送回2分，將比分拉開至5比0。

中信兄弟在4局下展開反攻，王威晨敲安後盜上二壘，再靠捕手傳球失誤直奔三壘，隨後許基宏擊出滾地球帶回1分。王政順與詹子賢接連安打攻佔一、三壘，但最終留下殘壘。

5局下，岳東華靠觸身球保送上壘，成功盜壘後，藉由兩次滾地球推進並回本得分。7局下，他再轟出陽春砲追成3比5，這是他本季首轟，值得一提的是他在3局下敲出的首安，也達成生涯400安里程碑，展現火燙手感。

中信打線面對桃猿中繼投手莊昕諺也有不錯發揮，8局下兩出局後王政順、詹子賢連敲安打，高宇杰再補上安打追回1分。

桃猿9局上進攻，兄弟由首輪新秀許庭綸鎮守左外野，飛身跳接接殺後，迅速傳回一壘，完成精彩雙殺守備。

9局下兄弟最後反攻，桃猿派出終結者陳柏豪，宋晟睿率先敲安，但盜壘時被判出局，兄弟挑戰失敗，維持原判。總教練平野惠一當場上前激動抗議。接著陳俊秀代打，林子偉發揮美技攔下安打，最後江坤宇擊出一壘平飛球被接殺，比賽宣告結束。

賽後，平野惠一再次激動上前向裁判抗議，教練陳江和也情緒激動地朝裁判怒吼，為這場激戰增添一段賽後插曲。

黃子鵬主投6局，被敲6支安打，有2次保送，奪2次三振，失2分，有1分責失，奪第2勝。林政華雙安包含1轟，貢獻3打點，林泓育3安打猛打賞也進帳2打點。

▲林政華。（圖／樂天桃猿提供）