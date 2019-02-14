HBL／找尋爭冠X因素　松山、普門挑戰三連霸

▲黃萬隆。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

107學年度HBL男女子組的松山高中與普門高中，都要挑戰三連霸，兩支球隊陣容都不比以往來得出色，但都靠著教練的戰力整合，一路打到8強關卡，在場場拼搏的8強，兩隊能有什麼樣的表現，也是觀戰的一大焦點。

松山不但要挑戰隊史也是男甲賽史第二次的三連霸，106學年度綠色神盾證明沒有高國豪，接班的戰力仍足以問鼎冠軍，尤其是國中乙組出身，高一就重點培養的ㄉ200公分長人林正。

林正帶給松山禁區的安定感，也是松山完成衛冕的關鍵之一，本屆在林正畢業離隊後，禁區優勢不如以往，但各隊也無像譚傑龍、吳沛嘉、張鎮衙等具主宰力的高大球員。

前場部分，核心轉移到馬建豪這名長人射手身上，雖然三分球準度與期望的射手有段距離，但平均每場貢獻13.7分、5.8籃板，仍是球隊最佳。

不過值得注意的是，馬建豪目前赴美國參加NBA無疆界籃球營，18日開始的8強賽，第一場篤定缺席，19日回台灣後，是否上場也要評估過後做決定。

即便還有林勵、潘宣頤、黃兆玄、章富溢、尹麒綸、李定謀、李毓辰等人，關鍵仍在教頭黃萬隆身上，向來強調團隊作戰與防守至上的他，如何整合團隊，以及還會祭出什麼樣的戰術迎接各隊的挑戰，依舊影響松山能否叩關小巨蛋。

普門本屆仍要面對南山高中與永仁高中的強勢挑戰，上屆已經證明沒有高大球員，仍能把團隊發揮到極限，靠著速度與流暢的傳球輪轉，在外界不看好的壓力下完成衛冕，教頭廖哲億的功力有目共睹。

不過值得注意的是，本屆核心人物落到高二的內線球員陳芷英身上，場均11.2分、12.4籃板，還有2.3次阻攻，暫居大會籃板后，並在阻攻排行榜名列第三，她能不能在8強拿出過去學姊陳孟欣、羅培儀那種關鍵時刻捨我其誰的氣勢，也是牽動著普門的走向。

普門引以為傲的三分球，目前場均28%的命中率各隊排名第一，但差距不大，並未特別強勢，但在過年前去日本山形一趟寒訓，回來展現的成果，可能是普門突圍的關鍵，也再一次考驗廖哲億的調度。