前NBA總裁看卡普尼克事件：若是NBA不會這樣對他

▲卡普尼克至今沒有球隊要收。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

美式足球明星卡普尼克（Colin Kaepernick）自從「國歌下跪」事件後，至今沒有球隊可待，看在前NBA總裁史騰（David Stern）眼裡，認為如果他打的是NBA，可能不至於中斷職業生涯。

前NFL49人四分衛卡普尼克為抗議種族歧視，賽前演奏國歌時，以單膝跪地的方式抗議，爭議擴大到美國總統川普都有意見，2017年成為自由球員後，就沒有球隊可待。

史騰表示，在NBA讓球員說出自己的想法，是聯盟的政策之一，尤其在70到80年代，聯盟也碰過種族主義嚴重的情況，為消除這情況，花了很多心力在做宣導。

卡普尼克對國歌演奏的態度，史騰表示過去NBA也碰過類似狀況，就是前金塊球星阿卜杜勒夫（Mahmoud Abdul-Rauf），1996年因篤信伊斯蘭教，拒絕於賽前演奏國歌前起立，甚至留在更衣室。

阿卜杜勒夫認為國歌是一種壓迫的象徵，史騰當時將他禁賽一場，罰款3萬2000美元，跟著與他進行溝通，最後他願意演奏國歌時列席，聯盟也允他以禱告的方式面對國旗與國歌。

史騰認為，卡普尼克的例子，讓許多人對NFL不滿，若有球隊簽下他，反而會提升整體的形象，但他也認為，NFL確實受到的影響不大，至今仍是世界盃足球賽與奧運之外，商業效益最高的賽事。

史騰這段談話，用意在指出NBA與NFL不同之處，NBA會讓球員表達自我，如果卡普尼克今天是NBA球員，不會像現在沒有球隊可待。

▲史騰在NBA任內也處理過類似抵制國歌的狀況。（圖／達志影像／美聯社）