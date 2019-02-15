運動雲

> >

前NBA總裁看卡普尼克事件：若是NBA不會這樣對他

ETtoday運動雲

▲▼前NFL球員卡佩尼克（Colin Kaepernick），發起抗議種族政策的拒唱國歌行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡普尼克至今沒有球隊要收。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

美式足球明星卡普尼克（Colin Kaepernick）自從「國歌下跪」事件後，至今沒有球隊可待，看在前NBA總裁史騰（David Stern）眼裡，認為如果他打的是NBA，可能不至於中斷職業生涯。

前NFL49人四分衛卡普尼克為抗議種族歧視，賽前演奏國歌時，以單膝跪地的方式抗議，爭議擴大到美國總統川普都有意見，2017年成為自由球員後，就沒有球隊可待。

史騰表示，在NBA讓球員說出自己的想法，是聯盟的政策之一，尤其在70到80年代，聯盟也碰過種族主義嚴重的情況，為消除這情況，花了很多心力在做宣導。

卡普尼克對國歌演奏的態度，史騰表示過去NBA也碰過類似狀況，就是前金塊球星阿卜杜勒夫（Mahmoud Abdul-Rauf），1996年因篤信伊斯蘭教，拒絕於賽前演奏國歌前起立，甚至留在更衣室。

阿卜杜勒夫認為國歌是一種壓迫的象徵，史騰當時將他禁賽一場，罰款3萬2000美元，跟著與他進行溝通，最後他願意演奏國歌時列席，聯盟也允他以禱告的方式面對國旗與國歌。

史騰認為，卡普尼克的例子，讓許多人對NFL不滿，若有球隊簽下他，反而會提升整體的形象，但他也認為，NFL確實受到的影響不大，至今仍是世界盃足球賽與奧運之外，商業效益最高的賽事。

史騰這段談話，用意在指出NBA與NFL不同之處，NBA會讓球員表達自我，如果卡普尼克今天是NBA球員，不會像現在沒有球隊可待。

小道消息透露，史騰(David Stern)向轉播單位保證82場例行賽不會少。（圖／達志影像／美聯社）

▲史騰在NBA任內也處理過類似抵制國歌的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

推薦閱讀

凱撒、寒舍、恆耀、甲山林、台中商銀　5企業組隊射箭企聯

麻將想推進冬奧　西洋棋欲在2024奧運亮相

東奧足球未確認使用球門線科技　球員上限維持18人

影帝坐鎮板凳席　馬修麥康納客串母校籃球隊助理

熱門新聞

暴龍上下都想要他加入　林書豪從抗拒到樂當亞裔代言人

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

杜蘭特場均助攻創生涯新高　柯爾評價完美融入勇士

台將6人在大聯盟40人名單　12強最強中華隊有變數

林書豪入暴龍首日只知3個戰術　無縫接軌賽前儀式歸功格林

交易截止前大進補　外媒最新評比聯盟前6東區佔4隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1自由市場冷清　薛茲爾嗆球團毒瘤

2蘇炳添60公尺飆6秒52　IAAF世界第二

3柯爾罵裁判挨罰　震驚嘴綠被吹惡犯

4前NBA總裁看卡普尼克事件

5給最後期限　迪格隆將降低工作量

熱門新聞

1暴龍上下都要他　豪哥樂代表亞洲

2才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

3KD助攻生涯新高柯爾稱完美融合

4最強中華隊？台將6人在大聯盟40人名單

5林書豪入暴龍首日自嘲只知3個戰術

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366