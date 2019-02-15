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愛媛馬與台灣結緣　日松山市招待台灣好手備戰東奧

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▲▼ 日本松山市相關照片 。（圖／記者洪偵源攝）

▲左起紀政、松山市副市長梅岡伸一郎、馬拉松協會理事長（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

馬拉松協會因愛媛馬拉松與松山市結緣，雙方締結友好協定，明年若計畫備戰2020東京奧運，台灣選手與教練前往，將提供食宿與訓練環境招待。

愛媛馬拉松是日本四國地區最大活動之一，松山市已多次來台觀摩台北馬拉松與澎湖馬拉松，並曾拜訪台北市長柯文哲，今年的愛媛馬拉松，在本月10日落幕。

▲▼ 日本松山市相關照片 。（圖／記者洪偵源攝）

▲愛媛馬拉松在10日落幕。（圖／翻攝自愛媛新聞報，下同）

馬拉松協會理事長盧瑞山今年率團參加，並與松山市締結友好協定，松山市雖無一級職業運動進駐，但有職業級設施，是日職養樂多的春訓基地之一，也曾舉辦過兩次日職明星賽。

盧瑞山表示，松山市提供台灣選手3男3女的名額，加上教練共10人，提供落地招待，讓選手在該市備戰東京奧運，目前已開始找頂尖選手商討，奧運後雙方定期互相拜訪交流。

松山市副市長梅岡伸一郎表示，屆時提供台灣選手訓練、住宿，目前若有什麼建議也可以提出來，且松山市氣候宜人、食物美味， 希望能讓台灣有一個良好的奧運備戰場地。

松山市中央公園不但有一座可容納3萬人的棒球場，還有一座2000人的副球場，並有可容納5000名觀眾的多功能競技場，以及各項室內設施，該市剛舉行過日本的全國運動會。

▲▼ 日本松山市相關照片 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 愛媛馬拉松東京奧運
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