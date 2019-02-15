禁區悍將莫里斯選擇加盟雷霆　提升球隊內線深度

▲莫里斯將加入雷霆幫助球隊衝擊總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

交易截止日前，巫師將莫里斯(Markieff Morris)以及2023年的次輪選秀籤送至鵜鶘，並換來強森(Wesley Johnson)，不過鵜鶘沒有選擇留下莫里斯隨即將他裁掉，而正處當打之年的這名禁區悍將也有許多隊展開追求，最終他選擇加盟雷霆，成功補足替補深度。

由於先前戴維斯(Anthony Davis)拋出「賣我」震撼彈，鵜鶘幾乎確定要著手重建，這讓紐奧良得到莫里斯後也馬上將他裁掉，不過身為強而有力的內線好手，莫里斯在買斷市場引發許多要爭取季後賽的球隊爭搶，包括暴龍、火箭、雷霆以及湖人等隊，最終他經過經紀團隊的評估選擇加入雷霆去爭取總冠軍。

雷霆本季狀況非常良好，目前已37勝19敗的戰績排在西區第3，不過在內線人手上，主要仍仰賴亞當斯(Steven Adams)，另外替補僅有葛蘭特(Jerian Grant)、派特森(Patrick Patterson)以及偶爾打大前鋒的納迪爾(Abdel Nader)跟喬治(Paul George)。現在莫里斯的到來，明顯補足了內線深度，加上他的打法能裡能外可以幫助球隊拉開空間，防守又相當強悍，對雷霆來說可說相當合適。

本季莫里斯為巫師出戰34場比賽，先發15場，場均得到11.5分，5.1籃板，1.8助攻，投籃命中率為43.6％，三分命中率為33.3％。

▲雷霆禁區仍倚賴亞當斯，莫里斯到來將減輕他的壓力。（圖／達志影像／美聯社）