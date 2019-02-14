中華女壘有進步！　主投林盈馨回穩、強棒李思詩再轟澳洲

▲李思詩。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

中華女壘在過年初三時才從澳洲移訓歸國，馬上又接著進入國訓集訓，總教練楊賢銘總結這次澳洲表現，認為投手群逐漸回穩，尤其是去年表現起伏的主戰投手林盈馨，已經能掌握比賽，打擊方面也有李思詩再度對澳洲敲轟等，讓他相當滿意，不過也不能自滿，接下來得持續為東奧資格賽努力。

去年日本女壘世錦賽，中華隊雖然打擊表現亮眼，繳出團隊百安，但投手卻稍嫌不足，其中主力投手林盈馨更是難以找回感覺，接下來的亞運也沒有太多貢獻，所幸經過多個月的調整後，她已經逐漸找回投球感覺。

▲林盈馨找回手感。（圖／記者李毓康攝）



本次亞太盃，楊賢銘說，林盈馨在對戰日本的比賽完全掌控節奏，還投出9次三振、率隊以8局1比0奪勝，「真的相當不容易。」，不只林盈馨，楊賢銘表示，還有先發的邱安汝、後援的林素華，年輕的蔡珈蓁等都有不錯的表現，「當然接下來還是要持續求進步。」

而打擊方面，楊賢銘說，去年10月份中華隊在日本盃時，難以突破澳洲封鎖，當時僅李思詩敲出陽春砲，不過經過幾個月調整後，他特別點名擔任第一棒的隊長楊依婷顏逸、林鳳珍和李思詩等都有發揮蠻穩定，「尤其是李思詩，這次對上帕爾納比又再度敲轟，也讓我們不再懼怕突破澳洲。」

經過亞太盃歷練，中華隊明顯有所提升，不過要面對東奧資格賽還不夠，楊賢銘表示，接下來中華隊還是會持續集訓，不能因為這次表現好而鬆懈，「預計3月底還要再去日本移訓，5月則要到印尼參加亞洲盃。」，亞洲盃為東奧資格賽的資格賽，只有打到前6名才能獲得資格賽門票。