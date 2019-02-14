中華女壘亞太盃表現驚艷　擊敗日本為東奧資格賽添信心

▲中華女壘在本次澳洲亞太盃表現不錯。（圖／記者季相儒攝，圖下同）



記者顏如玉／採訪報導

中華女壘即將在今年9月迎來東京奧運亞太區資格賽，為了備戰此一年度賽事，特別在1月移訓澳洲參加亞太盃，與中、日、紐、澳、義等國交流，打了8場比賽槍中就有5場打到延長，還擊敗日本闖進決賽，表現令總教練楊賢銘直呼滿意又添信心，但仍叮囑要持續加油。

這次移訓澳洲，中華女壘先是和義大利進行了三場熱身賽，接著亞太盃預賽先進行6場循環賽，中華首戰就和日本纏鬥到延長8局才以1比2吞敗，第二場面對澳洲青年隊以8比1奪勝，第三場和義大利打到11局，才驚險以4比3獲勝，第四場對紐西蘭4局就10比0提前結束。

第五戰對上中國，中華隊延長8局以3比4吞敗，第六場對澳洲國家隊，同樣也是延長8局，最終以6比4奪勝，戰績4勝2敗排名第四，將和日本爭取冠軍戰門票。

此役中華隊和日本纏鬥到8局，楊賢銘說，主投林盈馨送出9K表現稱職，再加上最終中華隊戰術執行成功，反觀日本失敗後，最終我隊以1分贏獲勝，「能贏日本不容易，這一勝非常難得，也給我們很多信心。」

最終決賽上演兩岸大戰，中華隊再度和中國打到延長後，又以3比4吞敗，屈居亞軍，不過對於整體表現，楊賢銘認為非常好，投打方面都有發揮，投手群較去年進步大，包括林盈馨、邱安汝、林素華、蔡珈蓁等都能掌握好節奏，打擊則有李思詩、楊依婷、林鳳珍、顏逸等都相當穩定。

「不過最重要的比賽還是9月的資格賽，現階段的表現雖然能給我們信心，但不能鬆懈。」楊賢銘說，接下來還是會持續按照計畫進行賽事，中華隊也在12日回到國家隊持續集訓，預計3月底將赴日移訓，並參加豐田盃和當地一部球隊進行交流。